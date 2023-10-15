مصادر فلسطينية: عشرات الشهداء تحت الأنقاض مع صعوبة استخراج جثامينهم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية إن عشرات الشهداء تحت الأنقاض، مع صعوبة استخراج جثامينهم في ظل الغارات الكثيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال غربي القطاع.

وبحسب المصادر، هناك أحياء تحت الأنقاض لا يمكن الوصول إليهم، وتحتاج مساعدة خارجية عاجلة.

وذكرت المصادر أن غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت مناطق شمال غربي القطاع، وإن منزلا مأهولا وسط شارع الجلاء في غزة تعرض للقصف.

وأضافت أن أحد أقسام المستشفى الأهلي في غزة أصيب بأضرار جسيمة إثر قصف إسرائيلي، بالإضافة إلى استشهاد 9 أشخاص، وإصابة حوالي 20 شخصا بعد قصف منزل عائلة دردونة اليوم الأحد في جباليا شمالي القطاع.

وفي السياق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع في قطاع غزة بات "حرجا جدا"، مناشدة السماح بإدخال أدوية ومواد إغاثية والسماح لفرقها بالعمل هناك.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايش، إن مخزون البرنامج من الأغذية في غزة بدأ ينفد، وهو عاجز الآن عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع.

وأضافت "لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود ونحتاج إلى ممرات آمنة لإدخالها".

--(بترا)

رصد/أغ/ ف ج

15/10/2023 13:53:07