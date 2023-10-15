وزيرة النقل تلتقي وفد اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني، مع وفد يمثل اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن برئاسة خافيير إي دولسي، ونقيب نقابة ملاحة الأردن دريد محاسنة، وأمين عام النقابة محمد الدلابيح، جدول أعمال الاجتماعات السنوية للاتحاد المنوي عقدها في الفترة من 16 إلى 19 تشرين الأول الحالي.

وأكدت التهتموني في بيان اليوم الأحد، أهمية الاجتماعات السنوية للقطاع البحري وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق الرؤية الملكية السامية في الإصلاح الاقتصادي، ووضع الحلول للتحديات البيئية، والسعي إلى تخفيض الآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية في القطاع.

من جهته، عرض دولسي التطور الحاصل بقطاع الشحن البحري في مجال العلاقات الدولية والنقل الأخضر، والتعاون بين المؤسسات، ومن ضمنها برامج التدريب المتخصصة لضمان تطبيق أفضل الممارسات، وتطوير قدرات الموارد البشرية، لتنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن البحري.

--(بترا)

ع ن/م ف/ ف ج

15/10/2023 13:42:17