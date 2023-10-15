وزيرة النقل تلتقي وفد اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني، مع وفد يمثل اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن برئاسة خافيير إي دولسي، ونقيب نقابة ملاحة الأردن دريد محاسنة، وأمين عام النقابة محمد الدلابيح، جدول أعمال الاجتماعات السنوية للاتحاد المنوي عقدها في الفترة من 16 إلى 19 تشرين الأول الحالي.
وأكدت التهتموني في بيان اليوم الأحد، أهمية الاجتماعات السنوية للقطاع البحري وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق الرؤية الملكية السامية في الإصلاح الاقتصادي، ووضع الحلول للتحديات البيئية، والسعي إلى تخفيض الآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية في القطاع.
من جهته، عرض دولسي التطور الحاصل بقطاع الشحن البحري في مجال العلاقات الدولية والنقل الأخضر، والتعاون بين المؤسسات، ومن ضمنها برامج التدريب المتخصصة لضمان تطبيق أفضل الممارسات، وتطوير قدرات الموارد البشرية، لتنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن البحري.
--(بترا)
ع ن/م ف/ ف ج
15/10/2023 13:42:17
MENAFN15102023000117011021ID1107243195
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