أميركا تبدأ بإجلاء رعاياها من الأراضي المحتلة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت السفارة الأميركية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء إجلاء مواطنيها وأفراد أسرهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر البحر من ميناء حيفا إلى قبرص يوم غد الاثنين.

ودعت السفارة في بيان اليوم الأحد، رعاياها إلى الوصول لمحطة الركاب في ميناء حيفا في موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث سيتم الصعود على متن الرحلة حسب ترتيب الوصول، وعلى أساس محدود المساحة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ/ ف ج

15/10/2023 13:40:04

