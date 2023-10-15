أميركا تبدأ بإجلاء رعاياها من الأراضي المحتلة غدا

أميركا تبدأ بإجلاء رعاياها من الأراضي المحتلة غدا
التاريخ
10/15/2023 2:28:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 15 تشرين الأول (بترا)- أعلنت السفارة الأميركية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن بدء إجلاء مواطنيها وأفراد أسرهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر البحر من ميناء حيفا إلى قبرص يوم غد الاثنين.
ودعت السفارة في بيان اليوم الأحد، رعاياها إلى الوصول لمحطة الركاب في ميناء حيفا في موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث سيتم الصعود على متن الرحلة حسب ترتيب الوصول، وعلى أساس محدود المساحة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ ف ج
15/10/2023 13:40:04
MENAFN15102023000117011021ID1107243194
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