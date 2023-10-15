رجال الأعمال تؤكد دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول(بترا)- أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين تضامنها مع دولة فلسطين ودعمها، عقب الانتهاكات المستمرة والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس وتدنيس الحرم القدسي الشريف.

ودانت الجمعية العدوان الإسرائيلي، مشيدة بكفاح وصمود وإرادة الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجمعية موقفها ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني الحر في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مناشدة المجتمع الدولي التدخل الفوري لاحتواء الوضع الحالي في قطاع غزة، ووقف إراقة الدماء، وحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقه في الحياة والكرامة والأمن.

ودعت الجميع إلى دعم الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات التي تعمل في الإغاثة والخدمات.

--(بترا)

ع ن/ف ج

15/10/2023 13:38:32

