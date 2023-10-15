رجال الأعمال تؤكد دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول(بترا)- أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين تضامنها مع دولة فلسطين ودعمها، عقب الانتهاكات المستمرة والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس وتدنيس الحرم القدسي الشريف.
ودانت الجمعية العدوان الإسرائيلي، مشيدة بكفاح وصمود وإرادة الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجمعية موقفها ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني الحر في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مناشدة المجتمع الدولي التدخل الفوري لاحتواء الوضع الحالي في قطاع غزة، ووقف إراقة الدماء، وحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقه في الحياة والكرامة والأمن.
ودعت الجميع إلى دعم الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات التي تعمل في الإغاثة والخدمات.
--(بترا)
ع ن/ف ج
15/10/2023 13:38:32
MENAFN15102023000117011021ID1107243193
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