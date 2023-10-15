3182 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3182 طنا، منها 2038 طن خضار، و930 طن فواكه، و214 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 10و35، والجزر بين 50 و75، والخيار بين 25 و45، والزهرة بين 40 و80، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و75.
--(بترا)
رح/م ف/ف ج
15/10/2023 13:28:10
MENAFN15102023000117011021ID1107243192
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