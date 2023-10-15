3182 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3182 طنا، منها 2038 طن خضار، و930 طن فواكه، و214 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 10و35، والجزر بين 50 و75، والخيار بين 25 و45، والزهرة بين 40 و80، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و75.

--(بترا)

رح/م ف/ف ج

15/10/2023 13:28:10