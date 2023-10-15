Sunday, 15 October 2023 10:14 GMT

القصف الاسرائيلي يستهدف المستشفى الأهلي بغزة

10/15/2023 2:28:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، أن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم الأحد، المستشفى الأهلي في غزة، ما أدى الى إصابة أحد أقسام المستشفى بأضرار جسيمة إثر القصف.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
15/10/2023 13:25:08

MENAFN15102023000117011021ID1107243191

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