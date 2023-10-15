القصف الاسرائيلي يستهدف المستشفى الأهلي بغزة

القصف الاسرائيلي يستهدف المستشفى الأهلي بغزة
التاريخ
10/15/2023 2:28:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، أن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم الأحد، المستشفى الأهلي في غزة، ما أدى الى إصابة أحد أقسام المستشفى بأضرار جسيمة إثر القصف.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/اح
15/10/2023 13:25:08
MENAFN15102023000117011021ID1107243191
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