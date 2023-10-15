القصف الاسرائيلي يستهدف المستشفى الأهلي بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الأول (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، أن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم الأحد، المستشفى الأهلي في غزة، ما أدى الى إصابة أحد أقسام المستشفى بأضرار جسيمة إثر القصف.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/اح

15/10/2023 13:25:08