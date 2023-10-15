مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بصاروخ من لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 15 تشرين الأول (بترا)- أفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان صوب مستوطنة شتولا الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأعلنت الإذاعة، انه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه قوة من الجيش الإسرائيلي على الحدود، لافتة الى ان القوات الإسرائيلية تقوم في الوقت الراهن بقصف مدفعي مكثف على أطراف بلدة "عيتا الشعب" الحدودية جنوبي لبنان.

--(بترا)

م ف/ أ أ

15/10/2023 13:22:34

