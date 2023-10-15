مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بصاروخ من لبنان

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بصاروخ من لبنان
التاريخ
10/15/2023 2:28:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 15 تشرين الأول (بترا)- أفادت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان صوب مستوطنة شتولا الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأعلنت الإذاعة، انه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه قوة من الجيش الإسرائيلي على الحدود، لافتة الى ان القوات الإسرائيلية تقوم في الوقت الراهن بقصف مدفعي مكثف على أطراف بلدة "عيتا الشعب" الحدودية جنوبي لبنان.
--(بترا)
م ف/ أ أ
15/10/2023 13:22:34
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