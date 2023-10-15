الاستثمار بقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية يساهم بـ 1% من الناتج المحلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) غادة حماد- تسعى الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027، التي أقرتها أخيرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية بنسبة 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الاستراتيجية كذلك، إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب خلال خمس سنوات المقبلة، وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الالكترونية، واستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، و 20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية.

كما تستهدف الاستراتيجية استضافة 5 بطولات إقليمية ودولية بالمملكة، ورفع وعي أولياء أمور اللاعبين بأهمية الرياضات الإلكترونية كمهنة بنسبة 25 بالمئة، وزيادة الوعي الصحي والأخلاقي للاعبين بنسبة 80 بالمئة، والوصول الى 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة في البطولات الإقليمية والدولية.

ويعد الأردن من دول المنطقة الرائدة في تطوير ونشر الألعاب الالكترونية، وتحظى الشركات والمطورين والناشرون الأردنيون بمستويات عالية من المهارة والاحترافية على المستوى العالمي بوجود أكثر من 15 شركة متوسطة وصغيرة بالمملكة متخصصة في صناعة الألعاب الالكترونية، توظف 300 شخص، بالإضافة لمئات المطورين المستقلين.

وستسهم الاستراتيجية في تعزيز الأثر الاقتصادي من خلال "تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، زيادة الاستثمار وتعزيز السياحة الرياضية"، كما تتوقع ان تسهم في تعزيز الأثر الاجتماعي من خلال "تعزيز التواصل والتعاون، تطوير المهارات والقدرات وتعزيز الثقافة الرقمية".

واشارت وزارة الاقتصاد الرقمي، الى أنه وبحسب الاستراتيجية فإن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل"، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما "ركيزة النمو المتسارع والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين"، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الروية المستقبلية، وسيتم تنفيذ الرؤية من خلال ثمانية محركات للنمو الاقتصادي تغطي 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا.

واوضحت، ان من ضمن محركات نمو الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة جاء محرك "الخدمات المستقبلية" الذي يهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية ودعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث يعتبر قطاع الصناعات الابداعية الذي تنتمي اليه الألعاب والرياضات الالكترونية من أهم القطاعات التي يجب العمل على تطويرها والاستفادة من الإمكانيات الواعدة فيها لدعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الوزارة، إن الرؤية بينت أن قطاع الصناعات الابداعية يمثل سوقا صغيرة وواعدة على الصعيد المحلي ذات علامة تجارية إقليمية قوية ومعروفة، إلا أنها تتسم بمحدودية الوصول الى الأسواق الدولية، وتنطوي على إمكانات غير مستغلة وقاعدة مواهب تعاني من نقص المهارات والتقدير اللازم من جانب القطاعين العام والخاص.

كما يسهم قطاع الصناعات الإبداعية في الأردن بما نسبته 1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 1.1 بالمئة من مجموع الصادرات الاردنية، وبمعدل توظيف بلغ 10400 خلال العام 2021.

وتابعت، انه بهدف الارتقاء والنهوض بهذا القطاع، وضعت رؤية التحديث الاقتصادي أولوية وطنية تتمثل بتحقيق مكانة للأردن بوصفه مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوين الإقليمي والدولي، كما وضع البرنامج لرؤية التحديث الاقتصادي "أولويات 2023-2025" أولوية توفير الدعم لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية وتبسيط إجراءاتها على رأس الأولويات الحكومية التي التزمت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة المحددة من عام 2023 وحتى عام 2025.

وقالت الوزارة إن "الرؤية والأهداف الاستراتيجية" للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية هي جعل الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال: توفير بيئة مواتية لتطوير وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتشجيع المنافسة والاستثمار في صناعة الألعاب الالكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الألعاب والرياضات الالكترونية، وتوفير بيئة آمنة وصحية للاعبين الأردنيين ودعمهم، وزيادة عدد الفعاليات المحلية وتعزيز تمثيل الأردن في فعاليات وبطولات الرياضات الالكترونية الدولية والإقليمية، وأخيرا تعزيز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضحت ان محاور الاستراتيجية تشمل "الارتقاء بصناعة الألعاب الإلكترونية" في مجالات "البيئة التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات وتنمية المهارات، وتوفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار في صناعة الألعاب الالكترونية، ورفع الوعي بأهمية صناعة الألعاب الالكترونية والتسويق والترويج".

ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، بحسب الوزارة، وضمان التنفيذ الأمثل لمبادراتها ومشاريعها المختلفة، يجب تأسيس نموذج حوكمة مرن ورشيق يتسم بالشفافية والمساءلة الفاعلة ويضمن التنسيق الفعال بين مختلف أصحاب العلاقة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث يمكن تعديل النموذج وفقا للظروف المحلية والمتطلبات المحددة لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية في الأردن.

كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية للألعاب والرياضات الإلكترونية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وعضو من وزارة الشباب، وعضوين من قطاع الألعاب الالكترونية وعضوين من قطاع الرياضات الالكترونية".

وستتولى اللجنة الإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة وتحديث واعتماد الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزير الابتكار والريادة في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية وتقديم المقترحات والحلول لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات والمشاريع الواردة في هذه الاستراتيجية، وتزويد مجلس الوزراء بالتقارير الدورية عن مراحل سير تنفيذ الاستراتيجية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الرقي والريادة أعدت الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 ، بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين وبالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

يشار إلى ان قطاع صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي وينمو بسرعة كبيرة، وأصبح اليوم سوقاً تقنياً مستقلا بذاته ومحط اهتمام للعديد من الشركات والرعاة والمستثمرين لدخوله والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها.

يذكر أنه تم تأسيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في كوريا الجنوبية عام 2008، باعتباره الهيئة الدولية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم وإدارة الرياضات الالكترونية على المستوى الدولي الذي يضم في عضويته حاليا 109 دول من بينها الأردن.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/اح

15/10/2023 13:16:04