الوطني لحقوق الإنسان يثمن الجهود الدبلوماسية الأردنية لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول(بترا)- ثمن مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الجهود الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف التصعيد الخطير والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي، والتهجير القسري، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.

وقدر المجلس المركز في بيان اليوم الأحد، عاليا جهود جلالته لتسهيل الممرات الإنسانية العاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية، والجولة التي يقوم بها جلالته لعدة عواصم أوروبية لحشد موقف دولي لوقف العدوان على غزة وتداعياتها الإنسانية.

وقرر المجلس فتح غرفة عمليات لمتابعة التطورات على أراضي دولة فلسطين وقطاع غزة، وتشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الأمناء لتكون في حالة انعقاد دائم للمتابعة.

جاء ذلك في ضوء الأحداث الأخيرة التي تشهدها دولة فلسطين الشقيقة وقطاع غزة على وجه الخصوص، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية منذ السبت الماضي.

وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أن اجتماعا طارئا عقد لتنسيق الجهود إقليميا ودوليا لبلورة مواقف حقوقية ثابتة حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأثرها البالغ في المساس بمفهوم الأمن والسلام الشامل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والإقليم، وتداعياتها العالمية أيضا.

وشارك المجلس في اجتماع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تنسيق الجهود في إطار الآليات الحقوقية المشتركة بما يسهم في وقف الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد المركز في إطار موقفه الحقوقي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره أحد المبادئ التي ارتكز عليها ميثاق الأمم المتخذة، حاثا المجتمع الدولي بأسره على اتخاذ الإجراءات الفاعلة والسريعة لتطبيق أحكام القانون الدولي التي تقضي بالوقف الفوري للاعتداءات الغاشمة على قطاع غزة، والتي ترتقي إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حث المجتمع الدولي ووسائل الإعلام كافة، والمؤثرين على الحياد والموضوعية في تحليل الأحداث التي تعصف بقطاع غزة، ونقل الحقائق المجردة بسياقها الحقوقي.

وثمن المركز موقف بعض الدول بإدانة واستنكار الحصار المشدد الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات تهجير السكان.

وفي إطار متابعة الأحداث المأساوية الدامية في قطاع غزة، حذر المركز من استراتيجية سلطات الاحتلال بعيدة الأمد للتهجير القسري للفلسطينيين ونفيهم في محاولة لتفريغ الأرض وإحلال الاستيطان عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدموية التي تأتي في إطار نهج التطهير العرقي الذي يعد من القوانين الأساسية لدى سلطة الاحتلال بموجب قانون القومية اليهودية.

ودعا المركز المجتمع الدولي بجميع مكوناته إلى التدخل الفوري لردع دولة الاحتلال ووقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات الآثمة على قطاع غزة، وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تضمن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، ووجوب تسهيل الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لقطاع غزة وتوفير الكهرباء والمياه.

--(بترا)

ه ع/ف ج

15/10/2023 13:12:50