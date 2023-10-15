إطلاق حملة تبرعات للأشقاء في غزة من غرفة تجارة مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 15 تشرين الأول (بترا)- أعلن محافظ مادبا نايف الهدايات عن إطلاق حملة تبرعات للوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بإشراف محافظة مادبا وبالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في المحافظة.
وأضاف في اجتماع موسع، عقد صباح اليوم الأحد في قاعة الغرفة التجارية في مادبا انه تم تشكيل لجنة مختصة بجمع التبرعات برئاسة المتصرف وعضوية كل الجهات المعنية لجمع التبرعات النقدية والعينية ليصار الى تنظيمها في كشوفات وتسليمها الى الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصالها الى الأشقاء بعد ان قطع العدوان كل الإمدادات عن قطاع غزة من دواء وغذاء وحرمهم من ابسط حقوقهم.
وأكد الهدايات ان اللجنة ستعمل على الوصول الى كل متبرع في موقعه، مشددا على ان الوجع الفلسطيني وجع أردني، والأردن كان وما زال الداعم للأشقاء الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية حسام عودة ان أبناء مادبا يتنادون اليوم لتقديم يد العون والمساعدة لأشقائهم وهم يواجهون عدوانا شرسا قطع كل أنواع الإمداد عن شعب اعزل، معلنا تبرع الغرفة التجارية بعشرة آلاف دينار اردني.
من جانبه، أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح ان الأردن بقيادته الهاشمية كان دوما المساند للأشقاء في فلسطين، والداعم لحقهم في إقامة دولتهم، والمدافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس استنادا الى الوصاية الهاشمية، معلنا عن تبرع البلدية بعشرة آلاف دينار اردني ويوم عمل لموظفي البلدية.
كما أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في مأدبا محمود الحيصة عن تبرع بقيمة ألف دينار للأشقاء في غزة، داعيا الجميع الى بذل كل الجهود لإغاثتهم.
وألقى كل من رئيس مجلس محافظة مادبا وعميد معهد مادبا لفن الفسيسفاء والترميم ومفتي مادبا كلمات أكدت وقوف الأردن الى جانب الأشقاء الفلسطينيين ،داعين الجميع الى المشاركة في حملة التبرعات لإغاثة الأشقاء في غزة.
-- (بترا)
ج ب/اص/ب ط
15/10/2023 12:59:27
MENAFN15102023000117011021ID1107243187
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