إطلاق حملة تبرعات للأشقاء في غزة من غرفة تجارة مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 15 تشرين الأول (بترا)- أعلن محافظ مادبا نايف الهدايات عن إطلاق حملة تبرعات للوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بإشراف محافظة مادبا وبالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية في المحافظة.

وأضاف في اجتماع موسع، عقد صباح اليوم الأحد في قاعة الغرفة التجارية في مادبا انه تم تشكيل لجنة مختصة بجمع التبرعات برئاسة المتصرف وعضوية كل الجهات المعنية لجمع التبرعات النقدية والعينية ليصار الى تنظيمها في كشوفات وتسليمها الى الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصالها الى الأشقاء بعد ان قطع العدوان كل الإمدادات عن قطاع غزة من دواء وغذاء وحرمهم من ابسط حقوقهم.

وأكد الهدايات ان اللجنة ستعمل على الوصول الى كل متبرع في موقعه، مشددا على ان الوجع الفلسطيني وجع أردني، والأردن كان وما زال الداعم للأشقاء الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.

بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية حسام عودة ان أبناء مادبا يتنادون اليوم لتقديم يد العون والمساعدة لأشقائهم وهم يواجهون عدوانا شرسا قطع كل أنواع الإمداد عن شعب اعزل، معلنا تبرع الغرفة التجارية بعشرة آلاف دينار اردني.

من جانبه، أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح ان الأردن بقيادته الهاشمية كان دوما المساند للأشقاء في فلسطين، والداعم لحقهم في إقامة دولتهم، والمدافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس استنادا الى الوصاية الهاشمية، معلنا عن تبرع البلدية بعشرة آلاف دينار اردني ويوم عمل لموظفي البلدية.

كما أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في مأدبا محمود الحيصة عن تبرع بقيمة ألف دينار للأشقاء في غزة، داعيا الجميع الى بذل كل الجهود لإغاثتهم.

وألقى كل من رئيس مجلس محافظة مادبا وعميد معهد مادبا لفن الفسيسفاء والترميم ومفتي مادبا كلمات أكدت وقوف الأردن الى جانب الأشقاء الفلسطينيين ،داعين الجميع الى المشاركة في حملة التبرعات لإغاثة الأشقاء في غزة.

-- (بترا)

ج ب/اص/ب ط

15/10/2023 12:59:27