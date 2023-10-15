قطر: منع وصول الغذاء لسكان غزة يهدد بحدوث مجاعة خاصة بين الأطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 15 تشرين الأول(بترا)- أكدت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، أن الحصار الراهن الذي منع وصول المواد الغذائية والطبية والطاقة إلى قطاع غزة، يشكل تهديدا بحدوث مجاعة خاصة بين الأطفال، واصفة تجويع السكان المدنيين بجريمة حرب.
ودعت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إلى حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم استهدافهم، مؤكدة أن قصف المدارس والمستشفيات والحرمان المتعمد من الغذاء والدواء يشكل انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
وتهدف المؤسسة التي أطلقتها الشيخة موزا بنت ناصر المسند في 2012، إلى حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، وبناء حركة عالمية تسهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج الرفاه.
--(بترا)
م ف/ أ أ
15/10/2023 12:58:34
MENAFN15102023000117011021ID1107243186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.