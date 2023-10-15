قطر: منع وصول الغذاء لسكان غزة يهدد بحدوث مجاعة خاصة بين الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 15 تشرين الأول(بترا)- أكدت مؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية، أن الحصار الراهن الذي منع وصول المواد الغذائية والطبية والطاقة إلى قطاع غزة، يشكل تهديدا بحدوث مجاعة خاصة بين الأطفال، واصفة تجويع السكان المدنيين بجريمة حرب.

ودعت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إلى حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم استهدافهم، مؤكدة أن قصف المدارس والمستشفيات والحرمان المتعمد من الغذاء والدواء يشكل انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.

وتهدف المؤسسة التي أطلقتها الشيخة موزا بنت ناصر المسند في 2012، إلى حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، وبناء حركة عالمية تسهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وغيره من مبادرات وبرامج الرفاه.

--(بترا)

م ف/ أ أ

15/10/2023 12:58:34