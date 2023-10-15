إسرائيل تجلي الآلاف من مستوطنة سديروت إلى الفنادق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإجلاء الآلاف من مستوطنة سديروت المحاذية للحدود مع قطاع غزة إلى الفنادق، اليوم الأحد، في أعقاب القصف المتواصل على غزة.
وغادر العديد من المستوطنين بالفعل، متوقعة إخلاء من سيبقون في وقت لاحق، إلى الفنادق في البحر الميت وإيلات والقدس لمدة أسبوع.
وبحسب موقع "واللا" العبري، بدأت عمليات إجلاء المستوطنين صباح اليوم بعد وصول حافلات إلى مستوطنة سديروت في الساعة 11:00 صباحا، وإجلاء الذين لا يستطيعون الإخلاء بمفردهم.
وفي الأسبوع الماضي، غادر العديد من مستوطنة سديروت إلى الفنادق، ومول بعضهم الإقامة بأنفسهم، وبعد ضغوط شديدة مارسها رئيس البلدية ألون دافيدي، تقرر إخلاء جميع المستوطنين، وتمديد إقامة أولئك الذين جرى إجلاؤهم من قبل البلدية.
ووفق إعلام عبري رسمي، أجلت إسرائيل، الخميس الماضي، 60 بالمئة من مستوطني سديروت في غلاف غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، إن "الإجلاء مستمر إلى فنادق في وسط إسرائيل لمدة أسبوع".
وأضافت "بقي في سديروت حوالي 13 ألف نسمة، أي حوالي 40 بالمئة من سكان المدينة".
--(بترا)
ي م/ ف ج
15/10/2023 12:56:45
MENAFN15102023000117011021ID1107243185
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