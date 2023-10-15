Sunday, 15 October 2023 10:13 GMT

إسرائيل تجلي الآلاف من مستوطنة سديروت إلى الفنادق

10/15/2023 2:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإجلاء الآلاف من مستوطنة سديروت المحاذية للحدود مع قطاع غزة إلى الفنادق، اليوم الأحد، في أعقاب القصف المتواصل على غزة.
وغادر العديد من المستوطنين بالفعل، متوقعة إخلاء من سيبقون في وقت لاحق، إلى الفنادق في البحر الميت وإيلات والقدس لمدة أسبوع.
وبحسب موقع "واللا" العبري، بدأت عمليات إجلاء المستوطنين صباح اليوم بعد وصول حافلات إلى مستوطنة سديروت في الساعة 11:00 صباحا، وإجلاء الذين لا يستطيعون الإخلاء بمفردهم.
وفي الأسبوع الماضي، غادر العديد من مستوطنة سديروت إلى الفنادق، ومول بعضهم الإقامة بأنفسهم، وبعد ضغوط شديدة مارسها رئيس البلدية ألون دافيدي، تقرر إخلاء جميع المستوطنين، وتمديد إقامة أولئك الذين جرى إجلاؤهم من قبل البلدية.
ووفق إعلام عبري رسمي، أجلت إسرائيل، الخميس الماضي، 60 بالمئة من مستوطني سديروت في غلاف غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، إن "الإجلاء مستمر إلى فنادق في وسط إسرائيل لمدة أسبوع".
وأضافت "بقي في سديروت حوالي 13 ألف نسمة، أي حوالي 40 بالمئة من سكان المدينة".
--(بترا)
ي م/ ف ج
15/10/2023 12:56:45

MENAFN15102023000117011021ID1107243185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث