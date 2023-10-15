إسرائيل تجلي الآلاف من مستوطنة سديروت إلى الفنادق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإجلاء الآلاف من مستوطنة سديروت المحاذية للحدود مع قطاع غزة إلى الفنادق، اليوم الأحد، في أعقاب القصف المتواصل على غزة.

وغادر العديد من المستوطنين بالفعل، متوقعة إخلاء من سيبقون في وقت لاحق، إلى الفنادق في البحر الميت وإيلات والقدس لمدة أسبوع.

وبحسب موقع "واللا" العبري، بدأت عمليات إجلاء المستوطنين صباح اليوم بعد وصول حافلات إلى مستوطنة سديروت في الساعة 11:00 صباحا، وإجلاء الذين لا يستطيعون الإخلاء بمفردهم.

وفي الأسبوع الماضي، غادر العديد من مستوطنة سديروت إلى الفنادق، ومول بعضهم الإقامة بأنفسهم، وبعد ضغوط شديدة مارسها رئيس البلدية ألون دافيدي، تقرر إخلاء جميع المستوطنين، وتمديد إقامة أولئك الذين جرى إجلاؤهم من قبل البلدية.

ووفق إعلام عبري رسمي، أجلت إسرائيل، الخميس الماضي، 60 بالمئة من مستوطني سديروت في غلاف غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، إن "الإجلاء مستمر إلى فنادق في وسط إسرائيل لمدة أسبوع".

وأضافت "بقي في سديروت حوالي 13 ألف نسمة، أي حوالي 40 بالمئة من سكان المدينة".

--(بترا)

ي م/ ف ج

15/10/2023 12:56:45

