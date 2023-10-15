بورصة تل أبيب تتراجع 2 بالمئة في بداية جلسة اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب "Tase 35" بنسبة اقتربت من 2 بالمئة في بداية جلسة اليوم الأحد، مع تصاعد الهجوم على قطاع غزة، وتوتر الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تراجع المؤشر "Tase 35" الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب، بنسبة 1.99 بالمئة في بداية جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 1661 نقطة.
وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات في بورصة تل أبيب، إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
15/10/2023 12:49:21
MENAFN15102023000117011021ID1107243184
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