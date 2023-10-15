بورصة تل أبيب تتراجع 2 بالمئة في بداية جلسة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب "Tase 35" بنسبة اقتربت من 2 بالمئة في بداية جلسة اليوم الأحد، مع تصاعد الهجوم على قطاع غزة، وتوتر الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تراجع المؤشر "Tase 35" الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب، بنسبة 1.99 بالمئة في بداية جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 1661 نقطة.

وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات في بورصة تل أبيب، إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

15/10/2023 12:49:21