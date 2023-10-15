Sunday, 15 October 2023 10:13 GMT

بورصة تل أبيب تتراجع 2 بالمئة في بداية جلسة اليوم

10/15/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب "Tase 35" بنسبة اقتربت من 2 بالمئة في بداية جلسة اليوم الأحد، مع تصاعد الهجوم على قطاع غزة، وتوتر الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، تراجع المؤشر "Tase 35" الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب، بنسبة 1.99 بالمئة في بداية جلسة اليوم، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة، إلى 1661 نقطة.
وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشرا العقارات والإنشاءات في بورصة تل أبيب، إلى جانب مؤشر البنوك والخدمات المالية، وتراجع في مؤشر التأمين.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
15/10/2023 12:49:21

MENAFN15102023000117011021ID1107243184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث