العفو الدولية تؤكد استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 15 تشرين الأول (بترا) - أكدت منظمة العفو الدولية، استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد، بحسب موقعها الرسمي، إن مختبر أدلة الأزمات لديها جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها لقطاع غزة.
وأضافت أن مقاطع الفيديو والصور التي تم التحقق منها تُظهر قذائف مدفعية M825 وM825A1، والتي تحمل اسم D528، وهو رمز تعريف وزارة الدفاع الأميركية (DODIC) للقذائف المستندة إلى الفوسفور الأبيض.
ولليوم التاسع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
15/10/2023 12:47:30
MENAFN15102023000117011021ID1107243183
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