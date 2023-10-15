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العفو الدولية تؤكد استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في غزة

10/15/2023 2:28:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15 تشرين الأول (بترا) - أكدت منظمة العفو الدولية، استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الأحد، بحسب موقعها الرسمي، إن مختبر أدلة الأزمات لديها جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها لقطاع غزة.
وأضافت أن مقاطع الفيديو والصور التي تم التحقق منها تُظهر قذائف مدفعية M825 وM825A1، والتي تحمل اسم D528، وهو رمز تعريف وزارة الدفاع الأميركية (DODIC) للقذائف المستندة إلى الفوسفور الأبيض.
ولليوم التاسع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
15/10/2023 12:47:30

MENAFN15102023000117011021ID1107243183

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