مدير الأمن العام يوعز بالتحقيق بحادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها بالطفيلة

مدير الأمن العام يوعز بالتحقيق بحادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها بالطفيلة
التاريخ
10/15/2023 2:28:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أوعز مدير الأمن العام للقضاء الشرطي بالتحقيق في حادثة وفاة أحد الأشخاص في محافظة الطفيلة بعد تدهور مركبته أثر ملاحقته من قبل إحدى الدوريات وعدم امتثاله لها.
وتولى مدعي عام الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا لأحكام القانون وفي إطار النزاهة والعدالة.
--(بترا)
ل م/ أ أ/ ف ج
15/10/2023 12:48:09
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