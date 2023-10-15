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مدير الأمن العام يوعز بالتحقيق بحادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها بالطفيلة

10/15/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- أوعز مدير الأمن العام للقضاء الشرطي بالتحقيق في حادثة وفاة أحد الأشخاص في محافظة الطفيلة بعد تدهور مركبته أثر ملاحقته من قبل إحدى الدوريات وعدم امتثاله لها.
وتولى مدعي عام الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا لأحكام القانون وفي إطار النزاهة والعدالة.
--(بترا)
ل م/ أ أ/ ف ج
15/10/2023 12:48:09

MENAFN15102023000117011021ID1107243182

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