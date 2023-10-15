صيانة عبارات وجسور البحر الميت استعدادًا لفصل الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) -مؤمن الحوري- تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة دورية لجسور وعبارات البحر الميت، البالغ عددها 168 عبارة و8 جسور، ضمن استعداداتها لفصل الشتاء المقبل وضمن خطة استدامة المنشآت، عبر إجراء الصيانة الإنشائية الدورية وكلما استدعت الحاجة لحمايتها من الانجرافات.

وقال مدير صيانة الطرق والجسور المهندس طارق المناصير، إن الوزارة تنفذ العام الحالي عطاء صيانة لمخارج العبارات ذات التدفق المائي العالي، وذلك لحمايتها من النحر (انجراف التربة أسفل الخرسانة)، ومن ضمنها جسر الموجب الذي تعرض لانجراف أسفل البلاطات لمداخله ومخارجه وهبوط بسطح الطريق، نتيجة لفيضان مجرى الوادي بعد تسييل سد الموجب بالتزامن مع أمطار غزيرة شهدتها المنطقة نهاية أيار الماضي.

وأضاف المناصير، خلال جولة إعلامية على جسور البحر الميت شاركت (بترا) فيها، ان صيانة عبارات وجسور البحر الميت تأتي ضمن تجهيزات واستعدادات الوزارة لاستقبال فصل الشتاء، حيث بلغت كلفة المشروع الحالي ما يقارب 3,6 مليون دينار، وبكلفة إجمالية بلغت نحو 13 مليون دينار منذ عام 2019.

وأكد أن الوزارة تطرح عطاءات لصيانة المنشآت الخرسانية في كل عام قبل موسم الشتاء، لصيانة المنشآت الخرسانية وتنفيذ الجابيون على جوانب الطريق في الأماكن التي تشهد انهيارات الأتربة لحماية سطح الطريق وتجنب إغلاقه مما تسببه الأمطار.

وفيما يتعلق بجسر الموجب، أكد المناصير، أن الأعمال تشمل صيانة طارئة لحماية مخرج الجسر، والمتمثلة بأعمال فتح مجرى الوادي وتنظيف الأحواض التجميعية عند المدخل ومعالجة "النحر" الحاصل أسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة، من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وإنشاء بلاطة علوية لحماية المنشآت القائمة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات التي تتناسب مع طبيعة تربة المنطقة، لتلافي آثار الانجرافات التي يتعرض لها مجرى الوادي من فترة إلى أخرى، ومقاومة الأملاح.

وأضاف أن العمل جار على معالجة الهبوط في الطريق جنوب جسر الموجب بالحفر لعمق 2 متر واستبدال طبقات الرصف كاملة واستخدام طبقات من الجيوجرد، وتشمل الأعمال أيضا استبدال فواصل التمدد المتهالكة للجسور والعمل على توريد وتركيب فواصل جديدة، بالإضافة لأعمال الدهانات للطرق والعاكسات الأرضية وعناصر السلامة المرورية.

ولحماية المتنزهين على جوانب الطريق من المناطق المنحدرة والخطرة، تم تركيب سياج معدني على مداخل ومخارج الجسور ومناطق الحفر الانهدامية.

وكان وادي الموجب قد شهد أواخر شهر أيار الماضي، تدفقا عاليا للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/البحر الميت، محدثة أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي ونحر أسفل بلاطة مخرج العبارات القائمة، ما قد يشكل خطرا على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الزميل عمر المحارمة، إن الوزارة تحرص قبل الموسم المطري من كل عام على تفقد جاهزية جميع الجسور والعبارات في مختلف مناطق المملكة، من ضمنها منطقة البحر الميت التي تعتبر أخفض بقعة في الأردن ومصبا لأغلب الأمطار التي تسقط على جبال مادبا والكرك.

وأضاف المحارمة، أن الوزارة تبدأ بالاستعداد للموسم المطري مع نهاية كل موسم مطر، من خلال فرز الملاحظات والبلاغات التي ترد للوزارة، وتبويبها وتصنيفها لتحديد البؤر الساخنة التي تكررت عليها الملاحظات لدراستها وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة، لمنع تكرار الملاحظات في الشتاء التالي.

وأشار إلى أن الوزارة وخلال الصيف الماضي، عملت على معالجة جميع البؤر الساخنة التي تكررت عليها البلاغات في الموسم المطري الماضي من قبل المواطنين.

وأوضح أنه ومع بداية آب الماضي، بدأت الوزارة بتنظيف العبارات ومجاري السيول والأودية، من خلال الفرق الميدانية المنتشرة في كل محافظات المملكة، وهو عمل مستمر خلال الموسم المطري، حيث يتم تفقد تلك العبارات بشكل دوري، وذلك لتفادي العوالق التي يمكن أن يحملها جريان المياه، والذي قد يؤدي إلى إغلاق العبارات.

وبين أن الوزارة جهزت جميع غرف العمليات التابعة لها بمختلف مديرياتها استعدادا لفصل الشتاء، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، كما تم تجهيز 114 فرقة ميدانية خلال الموسم المطري المقبل، منتشرة في كل المواقع وحسب الحاجة.

كما تم تجهيز آليات موزعة في مختلف مناطق المنطقة حسب احتياج كل منطقة، للتعامل مع الظروف الطارئة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى تجهيز قائمة بالآليات المتوفرة عند القطاع الخاص، خصوصا المقاولين، في حال الحاجة لها للتعامل مع أي ظرف بأقصى سرعة ممكنة.

-- (بترا)





م ح/أ م/ب ط

15/10/2023 12:28:39