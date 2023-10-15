ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- حذرت ألمانيا مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين، بسبب التصعيد الدائر في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، حثت الحكومة الألمانية رعاياها اليوم الأحد على عدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان، بسبب تصاعد العنف في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الأحد، إنها "ستبذل قصارى جهدها" لدعم مواطنيها الراغبين في مغادرة المنطقة.

--(بترا)

رصد/أغ/اح

15/10/2023 12:25:12