ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين

ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين
التاريخ
10/15/2023 2:28:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- حذرت ألمانيا مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين، بسبب التصعيد الدائر في المنطقة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، حثت الحكومة الألمانية رعاياها اليوم الأحد على عدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية أو لبنان، بسبب تصاعد العنف في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم الأحد، إنها "ستبذل قصارى جهدها" لدعم مواطنيها الراغبين في مغادرة المنطقة.
--(بترا)
رصد/أغ/اح
15/10/2023 12:25:12
MENAFN15102023000117011021ID1107243180
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