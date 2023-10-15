استطلاع: ائتلاف نتنياهو الحكومي يفقد ثقة الناخب الاسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) يحيى مطالقة- أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، حدوث تغير دراماتيكي كبير بين الأحزاب السياسية في إسرائيل، حيث سيحصل حزب "المعسكر الرسمي" على 41 مقعدا في حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم، فيما تراجع الليكود إلى 19 مقعدا فقط.
وللمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست، تراجعت كتلة أحزاب الائتلاف إلى 42 مقعدا (مقابل 55 في الاستطلاع السابق)، فيما قفزت كتلة أحزاب المعارضة إلى 78 مقعدا (مقابل 65 في الاستطلاع السابق)، بحسب استطلاع لصحيفة "معاريف".
وشارك في الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الأول، عينة مقدارها 600 مشارك من السكان البالغين وبنسبة خطأ 4 %، وجرى خلال فترة الاستطلاع الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومة الطوارئ.
يأتي ذلك في ظل عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول الجاري، والتي فاجأت المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية.
وأظهر الاستطلاع أن رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، الذي قرر الانضمام إلى حكومة طوارئ وطنية، يعتبر مناسبا لرئاسة الوزراء بحسب نصف المستطلعين (48 %)، مقارنة بـ 29 % فقط يفضلون بنيامين نتنياهو.
وردا عن سؤال "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة، لمن ستصوت؟" منحت الإجابات "المعسكر الرسمي" 41 مقعدا (29 في الاستطلاع السابق)، الليكود 19 مقابل (28 في الاستطلاع السابق)، "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد 15 مقعدا مقابل (16 سابقا)، "يهدوت هالتوراة" 7 مقاعد مقابل (7 سابقا)، "شاس" 7 مقاعد مقابل ( 10 سابقا)، "ميرتس" 6 مقابل (4 سابقا)، "إسرائيل بيتنا" 6 مقابل (6 سابقا)، القائمة العربية المشتركة 5 مقابل (5 سابقا)، القائمة العربية الموحدة 5 مقابل (5 سابقا)، "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير 5 مقابل (4 سابقا)، "الصهيونية الدينية" برئاسة يتسلئيل سموتريتش 4 مقابل (6 سابقا).
ويعود انهيار الائتلاف بشكل رئيسي إلى تراجع الليكود إلى 9 مقاعد، والتراجع الحاد نسبيا بعد فترة طويلة لحزب "شاس" إلى 3 مقاعد، وتراجع "الصهيونية الدينية" إلى مقعدين. ولم يكتسب سوى حزب "عوتسما يهوديت" قوة بين أحزاب الائتلاف بمقدار مقعد واحد.
وردا عن سؤال "أيهما أكثر ملاءمة لمنصب رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو أم غانتس؟" كانت الإجابات: غانتس بنسبة 48 %، ونتنياهو 29 %، فيما كانت نسبة "لا أعرف" 23 %.
--(بترا)
ي م/اح
15/10/2023 12:22:45
MENAFN15102023000117011021ID1107243179
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