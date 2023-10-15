استطلاع: ائتلاف نتنياهو الحكومي يفقد ثقة الناخب الاسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) يحيى مطالقة- أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، حدوث تغير دراماتيكي كبير بين الأحزاب السياسية في إسرائيل، حيث سيحصل حزب "المعسكر الرسمي" على 41 مقعدا في حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم، فيما تراجع الليكود إلى 19 مقعدا فقط.

وللمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست، تراجعت كتلة أحزاب الائتلاف إلى 42 مقعدا (مقابل 55 في الاستطلاع السابق)، فيما قفزت كتلة أحزاب المعارضة إلى 78 مقعدا (مقابل 65 في الاستطلاع السابق)، بحسب استطلاع لصحيفة "معاريف".

وشارك في الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 11 إلى 12 تشرين الأول، عينة مقدارها 600 مشارك من السكان البالغين وبنسبة خطأ 4 %، وجرى خلال فترة الاستطلاع الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومة الطوارئ.

يأتي ذلك في ظل عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول الجاري، والتي فاجأت المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية.

وأظهر الاستطلاع أن رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، الذي قرر الانضمام إلى حكومة طوارئ وطنية، يعتبر مناسبا لرئاسة الوزراء بحسب نصف المستطلعين (48 %)، مقارنة بـ 29 % فقط يفضلون بنيامين نتنياهو.

وردا عن سؤال "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة، لمن ستصوت؟" منحت الإجابات "المعسكر الرسمي" 41 مقعدا (29 في الاستطلاع السابق)، الليكود 19 مقابل (28 في الاستطلاع السابق)، "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد 15 مقعدا مقابل (16 سابقا)، "يهدوت هالتوراة" 7 مقاعد مقابل (7 سابقا)، "شاس" 7 مقاعد مقابل ( 10 سابقا)، "ميرتس" 6 مقابل (4 سابقا)، "إسرائيل بيتنا" 6 مقابل (6 سابقا)، القائمة العربية المشتركة 5 مقابل (5 سابقا)، القائمة العربية الموحدة 5 مقابل (5 سابقا)، "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير 5 مقابل (4 سابقا)، "الصهيونية الدينية" برئاسة يتسلئيل سموتريتش 4 مقابل (6 سابقا).

ويعود انهيار الائتلاف بشكل رئيسي إلى تراجع الليكود إلى 9 مقاعد، والتراجع الحاد نسبيا بعد فترة طويلة لحزب "شاس" إلى 3 مقاعد، وتراجع "الصهيونية الدينية" إلى مقعدين. ولم يكتسب سوى حزب "عوتسما يهوديت" قوة بين أحزاب الائتلاف بمقدار مقعد واحد.

وردا عن سؤال "أيهما أكثر ملاءمة لمنصب رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو أم غانتس؟" كانت الإجابات: غانتس بنسبة 48 %، ونتنياهو 29 %، فيما كانت نسبة "لا أعرف" 23 %.

--(بترا)

ي م/اح

15/10/2023 12:22:45