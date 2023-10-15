مذكرة تفاهم بين الطاقة وشركة الأردن للأمونيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، لإعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.

وقال الخرابشة خلال توقيع المذكرة، إن المذكرة هي الثالثة من نوعها، وقعتها الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر لمدة عام واحد، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية، وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.

واعتبر أنها تأتي ضمن أولويات الوزارة وتعتبر خطوة إيجابية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.

وأضاف أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن جاهزة وسيتم إطلاقها قريبا، وستلبي تطلعاتنا في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققها الأردن في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.

وأشار الى أن 12 شركة أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات مع الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مثمنا الشراكة المتوازنة بين الوزارة والشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال باعتباره الخيار المستقبلي والوقود الذي سيساعدنا في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة وتحقيق التزامات الأردن المتعلقة بالتغير المناخي.

من جانبه، قال الدكتور سليمان، إن موقع الأردن على الحزام الشمسي وتوفر الطاقة الشمسية بشكل كبير يعتبر ميزة، لافتا الى ضرورة تفعيل الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومة للبدء بالاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

يشار الى أن شركة الأردن للأمونيا الخضراء، هي شركة محلية مملوكة من قبل الشركتين العالميتين شركة (7Fidelity) الإماراتية وشركة (Hynfra) البولندية.

-- (بترا)





م ف/أ أ/ب ط

15/10/2023 12:21:43