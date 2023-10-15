مذكرة تفاهم بين الطاقة وشركة الأردن للأمونيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء، لإعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.
ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.
وقال الخرابشة خلال توقيع المذكرة، إن المذكرة هي الثالثة من نوعها، وقعتها الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر لمدة عام واحد، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية، وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.
واعتبر أنها تأتي ضمن أولويات الوزارة وتعتبر خطوة إيجابية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وأضاف أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن جاهزة وسيتم إطلاقها قريبا، وستلبي تطلعاتنا في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققها الأردن في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.
وأشار الى أن 12 شركة أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات مع الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مثمنا الشراكة المتوازنة بين الوزارة والشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال باعتباره الخيار المستقبلي والوقود الذي سيساعدنا في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة وتحقيق التزامات الأردن المتعلقة بالتغير المناخي.
من جانبه، قال الدكتور سليمان، إن موقع الأردن على الحزام الشمسي وتوفر الطاقة الشمسية بشكل كبير يعتبر ميزة، لافتا الى ضرورة تفعيل الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومة للبدء بالاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
يشار الى أن شركة الأردن للأمونيا الخضراء، هي شركة محلية مملوكة من قبل الشركتين العالميتين شركة (7Fidelity) الإماراتية وشركة (Hynfra) البولندية.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط
15/10/2023 12:21:43
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