تأجيل إقامة الجولة الثالثة من سباق الدرفت

تأجيل إقامة الجولة الثالثة من سباق الدرفت
التاريخ
10/15/2023 2:28:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - قررت اللجنة المنظمة لبطولة ماونتن ديو للدرفت، تأجيل الجولة الثالثة من البطولة والتي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل.
وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي، اليوم الأحد، إن اللجنة المنظمة قررت تأجيل السباق حتى إشعار آخر.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
15/10/2023 12:15:56
MENAFN15102023000117011021ID1107243177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.