تأجيل إقامة الجولة الثالثة من سباق الدرفت

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - قررت اللجنة المنظمة لبطولة ماونتن ديو للدرفت، تأجيل الجولة الثالثة من البطولة والتي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل. وقالت الأردنية لرياضة السيارات في خبر رسمي، اليوم الأحد، إن اللجنة المنظمة قررت تأجيل السباق حتى إشعار آخر. -- (بترا) خ خ/اص/ب ط 15/10/2023 12:15:56

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