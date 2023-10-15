مسيرة في بوروس السويدية تضامنا مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بوروس السويدية، اليوم الأحد، وقفة وتظاهرة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرتكبه من مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، بمشاركة حشد من أبناء الجاليات وأصدقاء فلسطين ومتضامنين.

وبحسب وكالة يورونيوز الإخبارية، أكد رئيس جمعية الرؤية الفلسطينية محمد كراز، إن الأسباب الحقيقية وراء ما يجري من غياب للسلام والأمن في المنطقة، هي انسداد الأفق السياسي وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره، إضافة إلى صم المجتمع الدولي آذانه وعيونه عن الممارسات الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد المشاركون، أن قتل المدنيين في غزة يعد جريمة حرب، وأن التفويض والدعم الدوليين لحكومة بنيامين نتنياهو لارتكاب المجازر بذريعة "الدفاع عن النفس" يجعل المجتمع الدولي شريكا كاملا في هذه الجرائم.

وطالبت الجالية الفلسطينية في بوروس خلال التظاهرة، المجتمع الدولي والأحزاب السياسية السويدية، بإدراك حقيقة ما يجري على الساحة الفلسطينية ودعم دولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن حريته.

-- (بترا)

رص/رس/أ أ/ب ط

15/10/2023 12:12:48