مسيرة في بوروس السويدية تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بوروس السويدية، اليوم الأحد، وقفة وتظاهرة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرتكبه من مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، بمشاركة حشد من أبناء الجاليات وأصدقاء فلسطين ومتضامنين.
وبحسب وكالة يورونيوز الإخبارية، أكد رئيس جمعية الرؤية الفلسطينية محمد كراز، إن الأسباب الحقيقية وراء ما يجري من غياب للسلام والأمن في المنطقة، هي انسداد الأفق السياسي وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره، إضافة إلى صم المجتمع الدولي آذانه وعيونه عن الممارسات الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد المشاركون، أن قتل المدنيين في غزة يعد جريمة حرب، وأن التفويض والدعم الدوليين لحكومة بنيامين نتنياهو لارتكاب المجازر بذريعة "الدفاع عن النفس" يجعل المجتمع الدولي شريكا كاملا في هذه الجرائم.
وطالبت الجالية الفلسطينية في بوروس خلال التظاهرة، المجتمع الدولي والأحزاب السياسية السويدية، بإدراك حقيقة ما يجري على الساحة الفلسطينية ودعم دولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن حريته.
-- (بترا)
رص/رس/أ أ/ب ط
15/10/2023 12:12:48
MENAFN15102023000117011021ID1107243176
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