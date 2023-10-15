1.5 مليون مشترك فعال بالضمان الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن جل اهتمام المؤسسة هو توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي، تماشيا مع سعيها الدؤوب نحو حماية العاملين على أرض المملكة من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان.

وقال مدير عام المؤسسة محمد الطراونة في بيان اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ45 على إنشاء المؤسسة التي تصادف يوم غد الاثنين، إن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي زاد على المليون ونصف المليون مشترك فعال، من بينهم 97 ألف مشترك اختياري، مؤكدا سعي المؤسسة المستمر إلى توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي إنسان عامل في سوق العمل الأردني خارج هذه المظلة، لا سيما الفئات العمالية الضعيفة وذات الأجور البسيطة في جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصا في القطاع الاقتصادي غير المنظم.

وكشف الطراونة أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل حاليا إلى 317 ألف متقاعد، وأن عدد المؤمن عليهم التراكمي الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل بلغ 309 آلاف وبعدد صروفات وصلت إلى 398 ألف حالة صرف، وأن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى (71) ألف سيدة وبعدد حالات صرف بلغت 100 ألف حالة.

وأضاف أن الركن الأساس من استمرارية عمل المؤسسة هو الحفاظ على ديمومة الاستقرار المالي لها لتأدية رسالتها الاجتماعية والإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولهذا فإننا حريصون على دراسة الوضع المالي للمؤسسة استنادا للدراسات الإكتوارية الدقيقة والفاحصة والمعلنة للجميع.

وأشار الى أننا نفتخر بفوزنا بشهادات التميز والتقدير الدولية، وهو يعتبر إنجازا وطنيا قيما على المستوى الدولي والذي يضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة، وكذلك الجوائز الوطنية والتي كان آخرها حصد سبعة من فروع المؤسسة مراكز متقدمة بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وإن هذا التميز يأتي نتيجة للمبادرات المتميزة والجهود المتراكمة التي يبذلها العاملون بالمؤسسة في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها العزيز.

وأكد الطراونة، أن المؤسسة ستستمر في بذل قصارى جهدها ومساعيها ضمن خطط واضحة ومنهجية عمل مدروسة لبلوغ أعلى مستويات الريادة وتحقيق الحماية الاجتماعية التي نطمح إليها، كونها تعد البيت الآمن لكل الفئات العاملة بجميع شرائحهم وقطاعاتهم الاقتصادية، مضيفا أن الجميع شركاء في إنجاحها بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.

-- (بترا)

ع ف/أ أ/ب ط

15/10/2023 12:10:35

