السفير السعودي يسلم الاونروا مساهمة بلاده السنوية البالغة مليوني دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا) - سلم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، شيكا بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة مليوني دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر لازاريني عن شكره لهذا الدعم للاونروا، وقال إن المملكة العربية السعودية لطالما تضامنت مع الشعب الفلسطيني ووقفت وتقف مع الوكالة لتحقيق أهدافها الإنسانية.

وأضاف "نحن الآن في هذا الوقت نحتاج أكثر من أي وقت مضى لهذا التضامن والدعم"، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود الوكالة ودعم الشعب الفلسطيني الذي يمر حاليا بظروف حرجة.

-- (بترا)

ص خ/ب ط

15/10/2023 12:05:15