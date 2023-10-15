السفير السعودي يسلم الاونروا مساهمة بلاده السنوية البالغة مليوني دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا) - سلم السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، شيكا بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة مليوني دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.
وعبر لازاريني عن شكره لهذا الدعم للاونروا، وقال إن المملكة العربية السعودية لطالما تضامنت مع الشعب الفلسطيني ووقفت وتقف مع الوكالة لتحقيق أهدافها الإنسانية.
وأضاف "نحن الآن في هذا الوقت نحتاج أكثر من أي وقت مضى لهذا التضامن والدعم"، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود الوكالة ودعم الشعب الفلسطيني الذي يمر حاليا بظروف حرجة.
-- (بترا)
ص خ/ب ط
15/10/2023 12:05:15
MENAFN15102023000117011021ID1107243174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.