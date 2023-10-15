Sunday, 15 October 2023 10:12 GMT

قصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

10/15/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر لبناني بأن دبابة للجيش الإسرائيلي استهدفت عند الحدود مع لبنان بصاروخ.

وأعلن حزب الله في بيان عن استهداف مركز للجيش الإسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.

في المقابل قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف محيط بلدة عيتا الشعب وبلدة راميا، ومحيط موقع الجيش اللبناني في القوزح جنوبي لبنان.

--(بترا)


ف ج











15/10/2023 11:58:45

MENAFN15102023000117011021ID1107243173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث