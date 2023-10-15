قصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر لبناني بأن دبابة للجيش الإسرائيلي استهدفت عند الحدود مع لبنان بصاروخ.

وأعلن حزب الله في بيان عن استهداف مركز للجيش الإسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.

في المقابل قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف محيط بلدة عيتا الشعب وبلدة راميا، ومحيط موقع الجيش اللبناني في القوزح جنوبي لبنان.

--(بترا)





ف ج









































15/10/2023 11:58:45