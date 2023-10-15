قصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر لبناني بأن دبابة للجيش الإسرائيلي استهدفت عند الحدود مع لبنان بصاروخ.
وأعلن حزب الله في بيان عن استهداف مركز للجيش الإسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.
في المقابل قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف محيط بلدة عيتا الشعب وبلدة راميا، ومحيط موقع الجيش اللبناني في القوزح جنوبي لبنان.
--(بترا)
ف ج
15/10/2023 11:58:45
MENAFN15102023000117011021ID1107243173
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