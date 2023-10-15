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الأونروا: أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون خطر نفاد المياه

10/15/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 15تشرين الأول (بترا) - حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس السبت، من أن أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، ومن الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.
وأشارت في بيان صحفي، إلى عدم السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة منذ أسبوع، مؤكدة أن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العامة.
ووفقا للأونروا، فإنه في غضون 12 ساعة الماضية فقط، شُرد مئات آلاف الأشخاص بعد تواصل موجة النزوح مع تحرك الناس إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة، حيث وصل عدد النازحين خلال أسبوع إلى ما يقرب مليون شخص.
ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين المحتمين بمنشآتها بأنحاء قطاع غزة بمن فيهم الموجودون شمال القطاع ومدينة غزة.
وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من أمر إجلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة ومدينة غزة إلى جنوب القطاع، فإن الكثيرين لن يتمكنوا من مغادرة المنطقة، ولا يوجد أمامهم أي خيار ويتعين حمايتهم في كل الأوقات.
وتابعت، أن المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومنشآت الأمم المتحدة لا يمكن أن تُستهدف، مبينة أن ملاجئها في غزة وشمال القطاع لم تعد آمنة، بما يعد أمرا غير مسبوق.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/س س
15/10/2023 11:44:41

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