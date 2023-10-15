تقدم الأردن7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 تشرين الأول (بترا)- تقدم ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة 71، من بين 132 دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأحد، يصدر مؤشر الابتكار العالمي عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنوياً، بالشراكة مع معهد بورتولانز، ويهدف إلى التقاط الجوانب متعددة الأبعاد للابتكار، ويعد أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قِبَل الحكومات والقطاع الخاص، لتطوير منظومة الابتكار لديها.
وحقق الأردن تقدمًا على مستوى المؤشرين الفرعيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث ارتفع ترتيبه في المؤشر الفرعي الأول، مدخلات الابتكار، من المرتبة 71 عام 2022 إلى المرتبة 70 لهذا العام، بالإضافة إلى تقدمه في المؤشر الفرعي الثاني، مخرجات الابتكار، من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة 76 لهذا العام.
وعلى مستوى المحاور الخاصة بالمؤشر، فقد كان أفضل أداء للأردن في محور المؤسسات، حيث حقق المرتبة 51 عالميًا، تلاه محور تطور السوق بالمرتبة 53 عالميًا، بينما كان الأداء الأضعف على مستوى محور البنية التحتية في المرتبة 87 عالميًا.
وحققت الأردن المركز الأول عالمياً في مؤشر تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة، وتم تصنيف الأردن من بين أفضل 20 دولة في العالم في 3 مؤشرات، بما في ذلك مؤشر المقالات العلمية والتقنية لكل مليار من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية الذي حققت فيه المملكة المرتبة 15 عالميًا، ومؤشر قيمة رأس المال الاستثماري المستلمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والذي حققت فيه المملكة المرتبة 16 عالميًا، ومؤشر تدفق الطلاب الجامعيين نحو الداخل والذي حققت فيه المرتبة 19 عالميًا.
وقد حدد التقرير الذي صدر أخيرا، الأردن كأحد الدول التي أظهرت أداءً أعلى من المتوقع بالنسبة لمستوى التطور الخاص بها، ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى عربيًا، وقد احتلت المرتبة 8 من بين 13 دولة عربية شملها التقرير لهذا العام، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، مع حصولها على المرتبة 32 عالميًا، ثم السعودية في المرتبة 48 عالمياً، ثم قطر في المرتبة 50، فالكويت في المرتبة 64، ثم البحرين في المرتبة 67، ثم عُمان في المرتبة 69، فالمغرب في المرتبة 70، والأردن في المرتبة 71.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث عشر على التوالي، تليها السويد، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.
وبموجب البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن وضع خطة عمل لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي بعد صدوره في عام 2023، ولهذه الغاية شكلت الوزارة لجنة فنية ستكون نواة لفريق وطني يضم المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، للعمل على إعداد الخطة التحسينية لهذا المؤشر.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
15/10/2023 11:41:02
MENAFN15102023000117011021ID1107243171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.