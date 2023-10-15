تقدم الأردن7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الأول (بترا)- تقدم ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة 71، من بين 132 دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأحد، يصدر مؤشر الابتكار العالمي عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنوياً، بالشراكة مع معهد بورتولانز، ويهدف إلى التقاط الجوانب متعددة الأبعاد للابتكار، ويعد أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قِبَل الحكومات والقطاع الخاص، لتطوير منظومة الابتكار لديها.

وحقق الأردن تقدمًا على مستوى المؤشرين الفرعيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث ارتفع ترتيبه في المؤشر الفرعي الأول، مدخلات الابتكار، من المرتبة 71 عام 2022 إلى المرتبة 70 لهذا العام، بالإضافة إلى تقدمه في المؤشر الفرعي الثاني، مخرجات الابتكار، من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة 76 لهذا العام.

وعلى مستوى المحاور الخاصة بالمؤشر، فقد كان أفضل أداء للأردن في محور المؤسسات، حيث حقق المرتبة 51 عالميًا، تلاه محور تطور السوق بالمرتبة 53 عالميًا، بينما كان الأداء الأضعف على مستوى محور البنية التحتية في المرتبة 87 عالميًا.

وحققت الأردن المركز الأول عالمياً في مؤشر تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة، وتم تصنيف الأردن من بين أفضل 20 دولة في العالم في 3 مؤشرات، بما في ذلك مؤشر المقالات العلمية والتقنية لكل مليار من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية الذي حققت فيه المملكة المرتبة 15 عالميًا، ومؤشر قيمة رأس المال الاستثماري المستلمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والذي حققت فيه المملكة المرتبة 16 عالميًا، ومؤشر تدفق الطلاب الجامعيين نحو الداخل والذي حققت فيه المرتبة 19 عالميًا.

وقد حدد التقرير الذي صدر أخيرا، الأردن كأحد الدول التي أظهرت أداءً أعلى من المتوقع بالنسبة لمستوى التطور الخاص بها، ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى عربيًا، وقد احتلت المرتبة 8 من بين 13 دولة عربية شملها التقرير لهذا العام، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، مع حصولها على المرتبة 32 عالميًا، ثم السعودية في المرتبة 48 عالمياً، ثم قطر في المرتبة 50، فالكويت في المرتبة 64، ثم البحرين في المرتبة 67، ثم عُمان في المرتبة 69، فالمغرب في المرتبة 70، والأردن في المرتبة 71.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث عشر على التوالي، تليها السويد، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.

وبموجب البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن وضع خطة عمل لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي بعد صدوره في عام 2023، ولهذه الغاية شكلت الوزارة لجنة فنية ستكون نواة لفريق وطني يضم المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، للعمل على إعداد الخطة التحسينية لهذا المؤشر.

--(بترا)

غ ح/أ م / س س

15/10/2023 11:41:02