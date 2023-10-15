اليرموك والملحقية الثقافية العراقية تبحثان التعاون بالمجالات الأكاديمية والبحثية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 15 تشرين الأول (بترا) - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع المستشار الثقافي العراقي الدكتور خير الدين الأمين، في مكتب ارتباط الجامعة بالعاصمة عمان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأكاديمية والبحثية.
وبحسب بيان الجامعة، اليوم الأحد، أكد الدكتور مساد، أن الجامعة نجحت خلال مسيرتها التي تقارب الـ47 عاما في تحصيل مكانتها المستحقة بين سائر الجامعات محليا وعربيا ودوليا، وتأكيد جدارتها ومكانتها الأكاديمية وحضورها العلمي، بفضل جهود أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية وطلبتها وخريجيها.
وعرض مسيرة جامعة اليرموك وتطورها وتعدد كلياتها وبرامجها ومراكزها العلمية والبحثية، لافتا في الوقت نفسه إلى الدور الفعال للجامعة على صعيد خدمة المجتمع والتواصل الدائم مع هيئاته ومؤسساته لتنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات التي تخدم المجتمع وأبناءه.
ورحب مساد بتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية ما بين جامعة اليرموك وشقيقاتها من الجامعات العراقية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، مبديا استعداد الجامعة لاستقبال طلبة عراقيين للدراسة في مختلف كلياتها وبرامجها فيما يخص الدراسات العليا.
ولفت خلال اللقاء إلى قرار مجلس أمناء الجامعة، المتعلق بمعاملة طلبة البرامج الدولية لمرحلة البكالوريوس، معاملة الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي من حيث رسوم الساعات المعتمدة، بالنسبة للطلبة الجدد، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول الحالي تعزيزا لرؤية وفلسفة جامعة اليرموك القائمة على التعريف بالأردن بوصفه بلدا رائدا وسباقا في مجال التعليم العالي وإعداد القيادات والكفاءات المميزة.
كما عرض البرامج الأكاديمية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مع بداية العام الجامعي الجديد 2023-2024 وهي، إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية في كلية الأعمال، وبكالوريوس الفنون الرقمية في كلية الفنون الجميلة، وبرنامج هندسة الحاسوب (إنترنت الأشياء) في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وبرنامج الماجستير في هندسة النظم المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وبرنامج الماجستير في قانون الأعمال بكلية القانون، وبرنامج الماجستير في ضبط العدوى والوبائيات بكلية الطب.
من جهته، أثنى المستشار الثقافي العراقي، على المكانة العريقة التي وصلت إليها جامعة اليرموك، وما شهدته وتشهده كلياتها وبرامجها الأكاديمية من تنوع وتعدد ومواكبة للمستجدات العلمية والمعرفية، واهتمام أساتذتها وإقبالهم على البحث العلمي الرصين.
وأكد تطلع الملحقية الثقافية إلى تعميق التعاون بين جامعة اليرموك والجامعات العراقية فيما يخص تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين والنشر العلمي وتنظيم المؤتمرات العلمية ومناقشة الرسائل الجامعية والبرامج الأكاديمية المشتركة.
-- (بترا)
س ع/أ أ/ب ط
15/10/2023 11:29:19
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