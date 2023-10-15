اليرموك والملحقية الثقافية العراقية تبحثان التعاون بالمجالات الأكاديمية والبحثية

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 15 تشرين الأول (بترا) - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، مع المستشار الثقافي العراقي الدكتور خير الدين الأمين، في مكتب ارتباط الجامعة بالعاصمة عمان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وبحسب بيان الجامعة، اليوم الأحد، أكد الدكتور مساد، أن الجامعة نجحت خلال مسيرتها التي تقارب الـ47 عاما في تحصيل مكانتها المستحقة بين سائر الجامعات محليا وعربيا ودوليا، وتأكيد جدارتها ومكانتها الأكاديمية وحضورها العلمي، بفضل جهود أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية وطلبتها وخريجيها.

وعرض مسيرة جامعة اليرموك وتطورها وتعدد كلياتها وبرامجها ومراكزها العلمية والبحثية، لافتا في الوقت نفسه إلى الدور الفعال للجامعة على صعيد خدمة المجتمع والتواصل الدائم مع هيئاته ومؤسساته لتنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات التي تخدم المجتمع وأبناءه.

ورحب مساد بتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية ما بين جامعة اليرموك وشقيقاتها من الجامعات العراقية بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، مبديا استعداد الجامعة لاستقبال طلبة عراقيين للدراسة في مختلف كلياتها وبرامجها فيما يخص الدراسات العليا.

ولفت خلال اللقاء إلى قرار مجلس أمناء الجامعة، المتعلق بمعاملة طلبة البرامج الدولية لمرحلة البكالوريوس، معاملة الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي من حيث رسوم الساعات المعتمدة، بالنسبة للطلبة الجدد، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول الحالي تعزيزا لرؤية وفلسفة جامعة اليرموك القائمة على التعريف بالأردن بوصفه بلدا رائدا وسباقا في مجال التعليم العالي وإعداد القيادات والكفاءات المميزة.

كما عرض البرامج الأكاديمية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مع بداية العام الجامعي الجديد 2023-2024 وهي، إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية في كلية الأعمال، وبكالوريوس الفنون الرقمية في كلية الفنون الجميلة، وبرنامج هندسة الحاسوب (إنترنت الأشياء) في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وبرنامج الماجستير في هندسة النظم المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وبرنامج الماجستير في قانون الأعمال بكلية القانون، وبرنامج الماجستير في ضبط العدوى والوبائيات بكلية الطب.

من جهته، أثنى المستشار الثقافي العراقي، على المكانة العريقة التي وصلت إليها جامعة اليرموك، وما شهدته وتشهده كلياتها وبرامجها الأكاديمية من تنوع وتعدد ومواكبة للمستجدات العلمية والمعرفية، واهتمام أساتذتها وإقبالهم على البحث العلمي الرصين.

وأكد تطلع الملحقية الثقافية إلى تعميق التعاون بين جامعة اليرموك والجامعات العراقية فيما يخص تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين والنشر العلمي وتنظيم المؤتمرات العلمية ومناقشة الرسائل الجامعية والبرامج الأكاديمية المشتركة.

-- (بترا)

س ع/أ أ/ب ط

15/10/2023 11:29:19