اعرف كيف تستفيد من حجر الحظ لشهر أكتوبر.. حسب اللون والنوع والمعنى

MENAFN - Youm7) لا شك في أن الجميع يتمنون أن يكون حظهم سعيدًا، ويملكون وفرة في المال والحب والسعادة، فكل واحد له طريقته لتحقيق حظه في المجال الذي يختاره، ولكن هناك من يهتم بالبحث عن الحظ في كل شيء وهذا ما يجعله يلجأ لحجر الحظ الخاص به أو بالشهر الذي يمر فيه وذلك عن طريق معرفة طاقة الأحجار الكريمة ، وفيما يخص حجر الحظ لشهر أكتوبر، والمعروف باسم حجر الأوبال، يستعرض "اليوم السابع" فوائده وطريقة استخدام هذا الحجر لكل شخص في الأسرة سواء أم أو أب أو أطفال، أو شباب.

الاوبال ألوان الأوبال

على الرغم من أن الأوبال معروف بلونة الأبيض أو الأسود، إلا إن هناك الكثير من الألوان الأخرى لنفس الحجر، منها الأحمر والأرجواني والبرتقالي، وذلك بفضل وجود مواد كيميائية معينة تعمل على هيئة وميض خلفي للون الأساسي.

أنواع الأوبال

هناك نوعان من الأوبال الأصلي والشائع، حيث يتميز الأوبال الأصلي بألوانه المميزة اللامعة، المتداخلة مع طبقة شفافة، أما الشائع المصنع، يكون لونه قاتماً.

حجر الاوبال معاني الأوبال

يعتقد البعض أن اسم الأوبال يأتي من الهند، ويعني "الحجر الكريم"، ويأتي opallios، بمعنى الحجر الذي يتغير لونه، لوصف مظهرها الملون، في روما القديمة، كان يطلق عليها اسم الأوبالوس أو "الجوهرة الثمينة، وذلك لتلاعب ألوان الحجر الذي غطى كل ظلال الأحجار الكريمة الأكثر رواجا.

استخدام الأوبال للأمهات

يساعد على تصفية العقل ويفتحه نحو اتخاذ قرارات عقلانية ونقدية ومنطقية مع تعزيز التدفق الحر للأفكار، وخاصة مع وجود أكثر من طفل، وتكون تلك الأم عاملة، ويفضل ارتدائه في خاتم باليد اليمنى.

حجر كريم استخدام الأوبال للمراهقين

يساعد حجر الأوبال مرتديه على تجاوز السلبية ويوفر الانعكاس والوضوح لعقل مرتديه حول المشاعر أو ردود الفعل غير السارة التي يقدمها أو يتلقاها، ويفضل ارتدائه أو الإمساك به، خلال ممارسة تمرين التأمل.

استخدام الأوبال للزوج أو رب الأسرة

يساعد هذا الحجر على اتخاذ القرارات السليمة، والتفكير بإيجابية بشكل دائم، كما أنه يساعد على صفاء الذهن والتخلص من أي عقبات أو مشكلات بسهولة، ويجب ارتداؤه على السبابة أو البنصر في اليد العاملة.