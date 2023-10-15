اعرف كيف تستفيد من حجر الحظ لشهر أكتوبر.. حسب اللون والنوع والمعنى

(MENAFN
- Youm7) لا شك في أن الجميع يتمنون أن يكون حظهم سعيدًا، ويملكون وفرة في المال والحب والسعادة، فكل واحد له طريقته لتحقيق حظه في المجال الذي يختاره، ولكن هناك من يهتم بالبحث عن الحظ في كل شيء وهذا ما يجعله يلجأ لحجر الحظ الخاص به أو بالشهر الذي يمر فيه وذلك عن طريق معرفة طاقة الأحجار الكريمة ، وفيما يخص حجر الحظ لشهر أكتوبر، والمعروف باسم حجر الأوبال، يستعرض "اليوم السابع" فوائده وطريقة استخدام هذا الحجر لكل شخص في الأسرة سواء أم أو أب أو أطفال، أو شباب.
الاوبال ألوان الأوبال
على الرغم من أن الأوبال معروف بلونة الأبيض أو الأسود، إلا إن هناك الكثير من الألوان الأخرى لنفس الحجر، منها الأحمر والأرجواني والبرتقالي، وذلك بفضل وجود مواد كيميائية معينة تعمل على هيئة وميض خلفي للون الأساسي.
أنواع الأوبال
هناك نوعان من الأوبال الأصلي والشائع، حيث يتميز الأوبال الأصلي بألوانه المميزة اللامعة، المتداخلة مع طبقة شفافة، أما الشائع المصنع، يكون لونه قاتماً.
حجر الاوبال معاني الأوبال
يعتقد البعض أن اسم الأوبال يأتي من الهند، ويعني "الحجر الكريم"، ويأتي opallios، بمعنى الحجر الذي يتغير لونه، لوصف مظهرها الملون، في روما القديمة، كان يطلق عليها اسم الأوبالوس أو "الجوهرة الثمينة، وذلك لتلاعب ألوان الحجر الذي غطى كل ظلال الأحجار الكريمة الأكثر رواجا.
استخدام الأوبال للأمهات
يساعد على تصفية العقل ويفتحه نحو اتخاذ قرارات عقلانية ونقدية ومنطقية مع تعزيز التدفق الحر للأفكار، وخاصة مع وجود أكثر من طفل، وتكون تلك الأم عاملة، ويفضل ارتدائه في خاتم باليد اليمنى.
حجر كريم استخدام الأوبال للمراهقين
يساعد حجر الأوبال مرتديه على تجاوز السلبية ويوفر الانعكاس والوضوح لعقل مرتديه حول المشاعر أو ردود الفعل غير السارة التي يقدمها أو يتلقاها، ويفضل ارتدائه أو الإمساك به، خلال ممارسة تمرين التأمل.
استخدام الأوبال للزوج أو رب الأسرة
يساعد هذا الحجر على اتخاذ القرارات السليمة، والتفكير بإيجابية بشكل دائم، كما أنه يساعد على صفاء الذهن والتخلص من أي عقبات أو مشكلات بسهولة، ويجب ارتداؤه على السبابة أو البنصر في اليد العاملة.
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