يا خلي القلب.. 3 أبراج تحتاج لمزيد من الحب في النصف الثاني من أكتوبر

MENAFN - Youm7) يشعر البعض أحيانًا بالحاجة للمزيد من الحب، خاصة مع دخول فصل الشتاء بداية من النصف الثاني من أكتوبر، ذلك الحب الذي يعتبر وسيلة من الوسائل التي تساعد البعض على أن يعيشوا حياة سعيدة مليئة بالود والتفاهم، فهو يخفف عنهم متاعب الحياة، ويلهيهم عن المشكلات التي تظهر بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من كونها وسيلة هادئة إلا أنه ليست للجميع، وبحسب الأبراج ، هناك بعض الأبراج التي تكون أكثر حساسية تجاه الحب والمشاعر وخاصة في النصف الثاني من شهر أكتوبر، مما يعني أنهم حساسون لسبب ما، وبسبب عبور القمر مقابل نبتون، والذي يحدث في يوم 12 أكتوبر 2023، ستشعر تلك الأبراج الحساسة بالحاجة للحب، ووفقًا لموقع "Yourtangoo" نستعرض الأبراج الثلاث التي ستتأثر بوجود القمر مقابل نبتون أكثر من غيرها ما يزيد احتياجهم للحب.

لحظة رومانسيةبرج الجوزاء

سيكون أصحاب برج الجوزاء على قائمة الأشخاص الأكثر حاجة للحب، أثناء عبور القمر مقابل نبتون، ولم يكن ذلك الحب من هذا الشخص تجاه شريك حياته، بل لكل من حوله، فيمكن أن ينغمث في الحب والمودة، وينسى أي خلاف وذلك لمجرد الاستمتاع بالحب، والمودة.

برج السرطان

لن يتردد أصحاب برج السرطان في طلب الحب والمودة من شركائهم، أو حتى احتضان أطفالهم، أو أي شخص يمكن مقابلته، كما أن أصحاب هذا البرج سيعبرون عن حبهم وتقديرهم وعرفانهم لكل من حولهم، كما أنهم سيفضلون الصراحة لإنهاء أي خلاف، ولن ينهوه إلا بكلمة طيبة لا تقطع العلاقة نهائياً.

الحب برج الحوت

نظرا لأن برج الحوت معروف كشخص يحب أن يكون محبوبا، فإنك تميل أيضا إلى إعادة كتابة القصة عندما لا تشعر بالحب كما تريد من من حولك، هذا يعني أنك لن تمنح الحب فقط للجميع، بل إنك سوف تطلبه دون خوف أو ضيق، فأنت تجعل شريكك يشعر بالسوء لعدم قدرته على الوصول إليك، على الرغم من أن هذا هو كل ما يحاول القيام به.

مشاعر الحب



