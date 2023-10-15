يا خلي القلب.. 3 أبراج تحتاج لمزيد من الحب في النصف الثاني من أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) يشعر البعض أحيانًا بالحاجة للمزيد من الحب، خاصة مع دخول فصل الشتاء بداية من النصف الثاني من أكتوبر، ذلك الحب الذي يعتبر وسيلة من الوسائل التي تساعد البعض على أن يعيشوا حياة سعيدة مليئة بالود والتفاهم، فهو يخفف عنهم متاعب الحياة، ويلهيهم عن المشكلات التي تظهر بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من كونها وسيلة هادئة إلا أنه ليست للجميع، وبحسب الأبراج ، هناك بعض الأبراج التي تكون أكثر حساسية تجاه الحب والمشاعر وخاصة في النصف الثاني من شهر أكتوبر، مما يعني أنهم حساسون لسبب ما، وبسبب عبور القمر مقابل نبتون، والذي يحدث في يوم 12 أكتوبر 2023، ستشعر تلك الأبراج الحساسة بالحاجة للحب، ووفقًا لموقع "Yourtangoo" نستعرض الأبراج الثلاث التي ستتأثر بوجود القمر مقابل نبتون أكثر من غيرها ما يزيد احتياجهم للحب.
لحظة رومانسية
برج الجوزاء
سيكون أصحاب برج الجوزاء على قائمة الأشخاص الأكثر حاجة للحب، أثناء عبور القمر مقابل نبتون، ولم يكن ذلك الحب من هذا الشخص تجاه شريك حياته، بل لكل من حوله، فيمكن أن ينغمث في الحب والمودة، وينسى أي خلاف وذلك لمجرد الاستمتاع بالحب، والمودة.
برج السرطان
لن يتردد أصحاب برج السرطان في طلب الحب والمودة من شركائهم، أو حتى احتضان أطفالهم، أو أي شخص يمكن مقابلته، كما أن أصحاب هذا البرج سيعبرون عن حبهم وتقديرهم وعرفانهم لكل من حولهم، كما أنهم سيفضلون الصراحة لإنهاء أي خلاف، ولن ينهوه إلا بكلمة طيبة لا تقطع العلاقة نهائياً.
الحب برج الحوت
نظرا لأن برج الحوت معروف كشخص يحب أن يكون محبوبا، فإنك تميل أيضا إلى إعادة كتابة القصة عندما لا تشعر بالحب كما تريد من من حولك، هذا يعني أنك لن تمنح الحب فقط للجميع، بل إنك سوف تطلبه دون خوف أو ضيق، فأنت تجعل شريكك يشعر بالسوء لعدم قدرته على الوصول إليك، على الرغم من أن هذا هو كل ما يحاول القيام به.
مشاعر الحب
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