لمحبي الأنتيكات.. 4 أشياء لا يجب تركها عند اتخاذ قرار الشراء

MENAFN - Youm7) لكل شخص هوايته وشغفه، هناك من يحب الرسم أو الموسيقى، ولكن هناك بعض الأشخاص من محبي شراء وتجميع الانتيكات التي لا يوجد مثلها وفي حالة نادرة، ولكن ليس كل شيء قديم يجب شراؤه أو الاحتفاظ به، فهناك أشياء لا قيمة لها، حيث يمكنك شراء ديكور عتيق طوال هذه الأيام، ولكن عليك الصبر والغربلة، لتحصل على شيء ذي قيمة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب عليك شراؤها فور ملاحظتها في أسواق المستعملة أو محلات بيع قطع الديكور من الانتيكات ، نستعرضها وفقًا لما نشره موقع "veranda".

الانتيكات تركيبات إضاءة

تعتبر الإضاءة العتيقة بمثابة لمسة رئيسية جميلة، ويمكن أن تضفي سحرًا جميلاً على المنزل، وعلى الرغم من أنها قطع مستعمل وقد تكون لا تعمل إلا أنها بخطوات أو تغيرات بسيطة يمكن تغيرها تماما، وإعادة وإصلاحها، لتعمل بمنتهى السهولة والجودة، فقط ابحث عن المعلقات الرقيقة، أو ذات اللمسات النحاسية، أو المزخرفة.

تركيبات الاضاءة كرسي بلا ظهر أو ذراعين

يمكن استخدام المقاعد الصغيرة العتيقة كطاولات، أو حوامل نباتات، كما أنها رائعة لتكون في متناول اليد عندما تحتاج إلى أماكن جلوس إضافية للاستضافة، بالإضافة إلى ذلك، إنه من الناحية الجمالية، يعد المقعد الصغير ملحقا رائعا لمزج أنماط الديكور ، فإذا كنت تعتمد على الديكور المودرن، فإن المقعد الجانبي العتيق يعد طريقة سهلة لإضفاء القليل من الجمال، وإذا كنت منجذباً إلى التصميمات المربعة أو القطع الطويلة، والتي يمكن أن تضيف لمسة معاصرة إلى مساحتك، فهذا الكرسي مناسب أيضًا.

كرسي انتيك أواني تقديم مطلية بالفضة

توجد عادة ملاعق التقديم أو الشوك أو ملاعق الحلوى أو المغارف في أسواق السلع المستعملة، حتى لو لم تتمكن من العثور على أي مجموعات كاملة، إلا أن استخدام بعض القطع العتيقة المطلية بالفضة يمكن أن يرفع مستوى سطح الطاولة ويمنحها إحساسا بوهيمياً مختلف بقطعة الديكور.

أواني مطلية فضة المرايا العتيقة

تعد المرايا القديمة اكتشاف رائع في أسواق السلع المستعملة، ومع ذلك، عليك أن تعلم أن القطع القديمة لا تتمتع بتلك اللمسة النهائية اللامعة التي يمكنك توقعها من المرايا الجديدة، فمن المتوقع أن يكون هناك بعض الضبابية على تلك المرايا حيث قد يتعرض الجزء الخلفي من الزجاج لأضرار طفيفة. ومع ذلك، فإن هذا يضيف إلى سحرها.

المرايات العتيقة



