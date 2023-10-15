لمحبي الأنتيكات.. 4 أشياء لا يجب تركها عند اتخاذ قرار الشراء

(MENAFN
- Youm7) لكل شخص هوايته وشغفه، هناك من يحب الرسم أو الموسيقى، ولكن هناك بعض الأشخاص من محبي شراء وتجميع الانتيكات التي لا يوجد مثلها وفي حالة نادرة، ولكن ليس كل شيء قديم يجب شراؤه أو الاحتفاظ به، فهناك أشياء لا قيمة لها، حيث يمكنك شراء ديكور عتيق طوال هذه الأيام، ولكن عليك الصبر والغربلة، لتحصل على شيء ذي قيمة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب عليك شراؤها فور ملاحظتها في أسواق المستعملة أو محلات بيع قطع الديكور من الانتيكات ، نستعرضها وفقًا لما نشره موقع "veranda".
الانتيكات تركيبات إضاءة
تعتبر الإضاءة العتيقة بمثابة لمسة رئيسية جميلة، ويمكن أن تضفي سحرًا جميلاً على المنزل، وعلى الرغم من أنها قطع مستعمل وقد تكون لا تعمل إلا أنها بخطوات أو تغيرات بسيطة يمكن تغيرها تماما، وإعادة وإصلاحها، لتعمل بمنتهى السهولة والجودة، فقط ابحث عن المعلقات الرقيقة، أو ذات اللمسات النحاسية، أو المزخرفة.
تركيبات الاضاءة كرسي بلا ظهر أو ذراعين
يمكن استخدام المقاعد الصغيرة العتيقة كطاولات، أو حوامل نباتات، كما أنها رائعة لتكون في متناول اليد عندما تحتاج إلى أماكن جلوس إضافية للاستضافة، بالإضافة إلى ذلك، إنه من الناحية الجمالية، يعد المقعد الصغير ملحقا رائعا لمزج أنماط الديكور ، فإذا كنت تعتمد على الديكور المودرن، فإن المقعد الجانبي العتيق يعد طريقة سهلة لإضفاء القليل من الجمال، وإذا كنت منجذباً إلى التصميمات المربعة أو القطع الطويلة، والتي يمكن أن تضيف لمسة معاصرة إلى مساحتك، فهذا الكرسي مناسب أيضًا.
كرسي انتيك أواني تقديم مطلية بالفضة
توجد عادة ملاعق التقديم أو الشوك أو ملاعق الحلوى أو المغارف في أسواق السلع المستعملة، حتى لو لم تتمكن من العثور على أي مجموعات كاملة، إلا أن استخدام بعض القطع العتيقة المطلية بالفضة يمكن أن يرفع مستوى سطح الطاولة ويمنحها إحساسا بوهيمياً مختلف بقطعة الديكور.
أواني مطلية فضة المرايا العتيقة
تعد المرايا القديمة اكتشاف رائع في أسواق السلع المستعملة، ومع ذلك، عليك أن تعلم أن القطع القديمة لا تتمتع بتلك اللمسة النهائية اللامعة التي يمكنك توقعها من المرايا الجديدة، فمن المتوقع أن يكون هناك بعض الضبابية على تلك المرايا حيث قد يتعرض الجزء الخلفي من الزجاج لأضرار طفيفة. ومع ذلك، فإن هذا يضيف إلى سحرها.
المرايات العتيقة
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