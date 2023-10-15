لمياء تصنع عرائس بروح التراث المصري.. من الفراعنة للفلاحين

MENAFN - Youm7) الفن عشق لا ينتهي ولا يندثر مع مرور الزمن، فكل من له هواية تظل تراوده حتى يستطيع أن يسعى ناحيتها بكل طاقته، هذا ما فعلته لمياء عليان خريجة كلية التجارة جامعة القاهرة، التي تعلمت تصميم العرائس بالجهد الذاتي، فحبها لهذا الفن بدأ منذ الصغر، لكنها أرادت احترافه بشكل مميز، وعلمت نفسها عن طريق الفيديوهات الأجنبية على موقع التواصل يوتيوب، حتى تمكنت من تصميم العرائس المختلفة بلمسة مصرية، بشكل ملفت للأطفال يجعل العرائس بها عدة تفاصيل من التراث الخاص بنا بالإبرة وبعض الخيوط.

عرائس بالخيوط.. لمياء صنعت احلى العرائس حاملة التراث المصري

ومن تصميمات العرائس بطريقة تشكيل الدوبار وفن الخيوط هي تصميم الفلاحة والمزارع والصعيدي والعمدة، والفتاة الاسكندرانية والمصريين القدماء بالزي الخاص بهم والحلي والإكسسوارات، وجميعها بالخيوط، وغيرها الكثير والكثير من تراثنا المصري الأصيل، حتى تصميم الشخصيات الشهيرة مثل الفنان الراحل عبد الفتاح القصري وماري منيب، كما صممت بعض الأدوات القديمة التي استخدمها المصريين، منها باجور الجاز والجرامافون ولمبة الجاز والزير، وكلها أيضاً من الخيوط.

عبد الفتاح القصري

كما أضافت أن تخصصها في تصميم مثل هذه العرائس هو شعورها بأن أطفالنا يتأثرون بشكل كبير بالألعاب والعرائس والشخصيات الكارتونية الأجنبية، فتسألت لماذا لا تصمم شخصيات من وحي التراث لهؤلاء الأطفال؟، الأمر الذي يجعل الطفل ينتمي ويحب هويته منذ الصغر.

الصعيدي

لم تكن التفاصيل فقيرة أبداً، بل كانت غنية بالكثير من الأدوات التي استخدمتها لمياء بالخيوط، ومنها البرقع والملاية اللف والكثير من تفاصيل الإزياء المصرية الخاصة بحقب وبأماكن معينة، حتى يظهر في النهاية قطعة مميزة بها الهوية المصرية، كما أضافت أن الخامات التي تستخدمها تحاول بأن تكون مصرية 100%، وتجنب المستورد منها، كما تمنت أن يتم زيادة انتاج الخيوط "ذات البلتة المتنوعة" من ألوان لكي لا نضطر لاستخدام المستورد منها.

الفلاحة

كما أوضحت أن الفترة التي يتم تصميم فيها عروسة واحدة تستغرق من 30 يوماً حتى شهر ونصف، الأمر الذي يجعل شكل العرائس متقناً ومليء بالكثير من الحب الذي تاعطته المصممة إلى العمل الفني الذي تنفذه.

المصريين القدماء

الأمر الذي أهلها للمشاركة بمعرض تراثنا، بل وجذبت تصميماتها للعرائس التي حملت تفاصيل الهوية المصرية بازيائها المميزة أنظار الزوار خاصة من الأجانب، كما تمنت زيادة المعارض الخاصة بالأعمال الفنية اليدوية التي تتيح الفرصة لدى الموهبين لتقديم فنهم.

باجوز جاز





تصميم العرائس





جرامافون





زير ماء





عرائس بالخيوط





عرائس





لمبة جاز





ملاية لف



