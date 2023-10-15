لعشاق الكتب.. أفكار ديكور ركن مريح وأنيق للقراءة صور

MENAFN - Youm7) كثير من الناس يحبون أن تنفرد بالكتب وتشعر بالسعادة حين أن تجلس وبحوزتها كتاب جديد أو روايتها المفضلة، ولكن بالتأكيد تلك القراءة الممتعة يجب أن تكون في مكان مثالى للقراءة، للشعور بالخصوصية تحديد مكان رائع في الشقة بشكل غاية في الأناقة، ولمعرفة كيفية وضع أفكار لديكور ركن قراءة مثالى يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "decorilla".

أفكار لتصميم غرفة قراءة مريحة خلق جو ريفى مميز

الجو الريفى به الكثير من مشاعر الراحة والدفء وعند ضمها في غرفة القراءة يعنى عمل فنى قديم الطراز، ومحبب للنفس، عن طريق وضع كرسى هزاز أو كرسى من القطع القديم، واختيار أغطية مكتنزة ووسائد من الكتان الطبيعى مما يعطى شعور رائع عند الجلوس والبدء في القراءة.



جو ريفى

إعادة المساحة غير المستخدمة

يمكن استخدام الزوايا الفارغة والمهجورة لتحويلها إلى زوايا لوضع الكتب، حتى ولو كانت المساحة مزدحمة، فيمكن توفير مكان مناسب للكتب، للحصول على مكان صغير رائع للاحتفاظ بالكتب والقراءة في أي وقت.



المساحة الغير مستخدمة

النباتات الداخلية تصنع فارقا كبيرا

النباتات الخضراء الداخلية تعطى نبض للحياة، وتخلق جو هادئ خلاب، فقد لا يعرف الشخص كيف يصمم غرفة للقراءة بشكل جيد، ولكن عند وضع النبات الأخضر فهذا كفيل بأن يجعل المكان غاية في الجمال والراحة والتي تصنع فارق كبير.



النباتات الداخلية

احتضان الترتيبات الملونة للكتب

يمكن الحصول على تصميم راقى

بدون أي تكاليف أو ميزانية عن طريق ترتيب الكتب الموجودة، على حسب الألوان الموجودة لتحويلها للوحة فنية ملفتة للنظر لأعطاء جمال للعين وللروح في نفس الوقت، والتي تنم عن ذوق رفيع.



ترتيب على حسب الألوان

أفكار غرفة القراءة المريحة متعددة الأغراض

قد تكون الشقة التي يسكن فيها الشخص صغيرة على أن يقتطع منها جزء ليخصصه للقراءة، فيمكن بدل من ذلك، عمل مساحة تخدم أغراض متعددة، مثل إضافة أرفف الحائط وبعض الوسائد المريحة، ويمكن عمل نفس المكان الذى يتم تناول فيه الطعام هو مكان القراءة بشكل يضفى شكل أنيق ومميز.



غرفة القراءة متعددة الأغراض

غرفة القراءة تحت الدرج

من السهل تحويل المساحة الصغيرة لمكان للقراءة مثل المكان أسفل الدرج الخاص بالمنزل، فيمكن عمل مكان للكتب عن طريق إضافة مقعد مدمج أو إضافة كرسى فاخر، أو خزانة كتب بصغيرة، مما يجعل المكان خاص بالقراءة فقط.

تحت الدرج



