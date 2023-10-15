لعشاق الكتب.. أفكار ديكور ركن مريح وأنيق للقراءة صور

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- Youm7) كثير من الناس يحبون أن تنفرد بالكتب وتشعر بالسعادة حين أن تجلس وبحوزتها كتاب جديد أو روايتها المفضلة، ولكن بالتأكيد تلك القراءة الممتعة يجب أن تكون في مكان مثالى للقراءة، للشعور بالخصوصية تحديد مكان رائع في الشقة بشكل غاية في الأناقة، ولمعرفة كيفية وضع أفكار لديكور ركن قراءة مثالى يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "decorilla".
أفكار لتصميم غرفة قراءة مريحة خلق جو ريفى مميز
الجو الريفى به الكثير من مشاعر الراحة والدفء وعند ضمها في غرفة القراءة يعنى عمل فنى قديم الطراز، ومحبب للنفس، عن طريق وضع كرسى هزاز أو كرسى من القطع القديم، واختيار أغطية مكتنزة ووسائد من الكتان الطبيعى مما يعطى شعور رائع عند الجلوس والبدء في القراءة.
جو ريفى
إعادة المساحة غير المستخدمة
يمكن استخدام الزوايا الفارغة والمهجورة لتحويلها إلى زوايا لوضع الكتب، حتى ولو كانت المساحة مزدحمة، فيمكن توفير مكان مناسب للكتب، للحصول على مكان صغير رائع للاحتفاظ بالكتب والقراءة في أي وقت.
المساحة الغير مستخدمة
النباتات الداخلية تصنع فارقا كبيرا
النباتات الخضراء الداخلية تعطى نبض للحياة، وتخلق جو هادئ خلاب، فقد لا يعرف الشخص كيف يصمم غرفة للقراءة بشكل جيد، ولكن عند وضع النبات الأخضر فهذا كفيل بأن يجعل المكان غاية في الجمال والراحة والتي تصنع فارق كبير.
النباتات الداخلية
احتضان الترتيبات الملونة للكتب
يمكن الحصول على تصميم راقى
بدون أي تكاليف أو ميزانية عن طريق ترتيب الكتب الموجودة، على حسب الألوان الموجودة لتحويلها للوحة فنية ملفتة للنظر لأعطاء جمال للعين وللروح في نفس الوقت، والتي تنم عن ذوق رفيع.
ترتيب على حسب الألوان
أفكار غرفة القراءة المريحة متعددة الأغراض
قد تكون الشقة التي يسكن فيها الشخص صغيرة على أن يقتطع منها جزء ليخصصه للقراءة، فيمكن بدل من ذلك، عمل مساحة تخدم أغراض متعددة، مثل إضافة أرفف الحائط وبعض الوسائد المريحة، ويمكن عمل نفس المكان الذى يتم تناول فيه الطعام هو مكان القراءة بشكل يضفى شكل أنيق ومميز.
غرفة القراءة متعددة الأغراض
غرفة القراءة تحت الدرج
من السهل تحويل المساحة الصغيرة لمكان للقراءة مثل المكان أسفل الدرج الخاص بالمنزل، فيمكن عمل مكان للكتب عن طريق إضافة مقعد مدمج أو إضافة كرسى فاخر، أو خزانة كتب بصغيرة، مما يجعل المكان خاص بالقراءة فقط.
تحت الدرج
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