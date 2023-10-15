إعدام الراقصة ماتا هارى أشهر جاسوسة فى القرن العشرين.. اعرف قصتها

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر من عام 1917، تم تنفيذ حكم الإعدام على الراقصة ماتا هار ، أشهر جاسوسة في القرن العشرين، إذ حكمت محكمة فرنسية عليها بالإعدام بتهمة التجسس لصالح ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى.

ولدت مارجريتا جيرترويدا زيل فى بلدة صغيرة فى شمال هولندا فى عام 1876 وتزوجت وأنجبت وهى فى سن التاسعة عشر، وكانت تعمل راقصة فى باريس، وبدأت شهرتها عندما ادعت أنها ولدت فى معبد هندى مقدس، وتعلمت رقصات هندية قديمة على يد كاهنة أعطتها الاسم الذى يعنى "عين الفجر".





الراقصة ماتا





وكان انتقالها مع زوجها الضابط إلى جاوة فى إندونيسيا بداية التحول فى حياتها، حيث انجذبت للرقص الشرقى الذى تعلمته وأتقنته وتحولت إلى راقصة شرقية بعد موت ابنها الصغير وانصراف زوجها عنها، فانخرطت فى مجتمعات سومطرة وجاوة، وحفظت أسلوب المرأة الشرقية فى إبراز أنوثتها والتأكيد عليها وساعدها إتقانها الرقص على ذلك.

ثم عادت إلى

ذهبت إلى باريس عام 1903 تحت اسم "ليدى ماكلويد" وتخلت عن شخصيتها الأوروبية وتقمصت شخصية أميرة، ووقعت فى حب ملازم ألمانى، تركت من أجله الرقص والمجتمعات الصاخبة، لكنه أهملها وهجرها بعد عامين فقط، فانتقمت منه فى شخص رجل مال فرنسى دمرت حياته.

حين وقعت الحرب العالمية الأولى ودخلت ألمانيا الحرب، عادت إلى وطنها هولندا لتجد أمامها قنصل ألمانيا، يوهمها بأنه ما زال يعيش فى جو أسطورتها القديمة ومسارح باريس، وتم تجنيدها على يده ضد الفرنسيين وطلب منها ببساطة العودة إلى باريس، حلمها الدائم، ورحبت بالعرض دون أن تدرك خطورة ما تفعل وأصبح اسمها الحركى هـ 21.

ارتبطت بقصة حب مع ضابط روسى، وتابعها عن قرب أحد كبار المخابرات الفرنسية، والذى وجدها فرصة لتجنيدها ضد الألمان على أن يدفع لها كل ما تريد، وتحولت إلى عميل مزدوج.

كانت ماتا هارى تستخدم أسلوب شفرة شديدة التعقيد فى مراسلة عملاء ألمانيا خارج فرنسا أسلوب يصعب إن لم يكن من المستحيل فك رموزه وحله وثارت ثائرة رجال الأمن عند هذه النقطة ودب الخلاف والشقاق بينهم.

وفي فبراير 1917، اعتقلتها السلطات الفرنسية بتهمة التجسس وسجنتها في سجن سان لازار في باريس، وخلال محاكمة عسكرية أجريت في يوليو اتُهمت بالكشف عن تفاصيل سلاح الحلفاء الجديد،

مما أدى إلى مقتل آلاف الجنود، وقد أُدينت وحُكم عليها بالإعدام، وفي 15 أكتوبر رفضت ربط عينيها وتم إطلاق النار عليها حتى الموت رمياً بالرصاص في فينسين.