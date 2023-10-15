ننشر مذكرات بخط يد التشكيلى سعيد العدوى قبل عرضها بمجمع الفنون

(MENAFN
- Youm7) ينشر "اليوم السابع" مقتطفات من مذكرات الفنان التشكيلى الراحل سعيد العدو الذى كتبها بخط يده، والمقرر عرضها فى معرض استعادي للفنان الراحل، بمجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك، يوم الثلاثاء، فى تمام الساعة السابعة، ويُعد المعرض هو الأول من نوعه بهذا المستوى كمًا وكيفًا حيث سيضم 182 عملاً، ويأتي بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل الفنان.
كما حصل "اليوم السابع" على عدد من الصور الشخصية للفنان التشكيلى الراحل سعيد العدوى، التى تجمعه مع زوجته بالإضافة إلى صورة فوتوغرافية لمرسمه الفنى.
مذكرات سعيد العدوى بخط يده
مذكرات سعيد العدوى بخط يده
مذكرات سعيد العدوى بخط يده
صورة من داخل مرسمه
صورة سعيد العدوى وزوجته
وقال على سعيد رئيس الإدارة المركزية للفنون ومنظم المعرض: كأنه كان يدرك قرب موعد الفراق، فأهدانا كل هذا الكم من الإبداع الهائل لعالمه الآثر الذى نسجه من خياله وأفصح لنا عنه على ورق الرسم، وأبدع سعيد العدوى فصدق فى إبداعه، ومن خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالميا وفتح باباً وأرسى قواعداً وترك إرثاً فأحدث أثراً ثم رحل.
الفنان"سعيد العدوى" 1938- 1973" خريج الدفعة الأولى 1962، من كلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، وحصل على ماجستير فن الحفر سنة 1972، أسس مع زميليه الفنانين "مصطفى عبدالمعطى" و "محمود عبدالله" جماعة التجريبيين سنة 1958، اللى أقامت أول معارضها سنة 1965، أما معارضه الخاصة فقد أقامها قبل وفاته بعدة أشهر فى فبراير1973 بالمركز الثقافى التشيكى، وبالمركز الثقافى السوفيتي فى أبريل 1973.
وبعد وفاته، تم تنظيم العديد من المعارض لأعماله فى القاهرة والأسكندرية وروما وباريس، كما شارك فى عدة دورات لبينالى الأسكندرية، بمتحف الفنون الجميلة.
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