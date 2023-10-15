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ننشر مذكرات بخط يد التشكيلى سعيد العدوى قبل عرضها بمجمع الفنون

10/15/2023 2:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" مقتطفات من مذكرات الفنان التشكيلى الراحل سعيد العدو الذى كتبها بخط يده، والمقرر عرضها فى معرض استعادي للفنان الراحل، بمجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك، يوم الثلاثاء، فى تمام الساعة السابعة، ويُعد المعرض هو الأول من نوعه بهذا المستوى كمًا وكيفًا حيث سيضم 182 عملاً، ويأتي بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل الفنان.



كما حصل "اليوم السابع" على عدد من الصور الشخصية للفنان التشكيلى الراحل سعيد العدوى، التى تجمعه مع زوجته بالإضافة إلى صورة فوتوغرافية لمرسمه الفنى.





مذكرات سعيد العدوى بخط يده



مذكرات سعيد العدوى بخط يده



مذكرات سعيد العدوى بخط يده










صورة من داخل مرسمه



صورة سعيد العدوى وزوجته




وقال على سعيد رئيس الإدارة المركزية للفنون ومنظم المعرض: كأنه كان يدرك قرب موعد الفراق، فأهدانا كل هذا الكم من الإبداع الهائل لعالمه الآثر الذى نسجه من خياله وأفصح لنا عنه على ورق الرسم، وأبدع سعيد العدوى فصدق فى إبداعه، ومن خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالميا وفتح باباً وأرسى قواعداً وترك إرثاً فأحدث أثراً ثم رحل.



الفنان"سعيد العدوى" 1938- 1973" خريج الدفعة الأولى 1962، من كلية الفنون الجميلة بالأسكندرية، وحصل على ماجستير فن الحفر سنة 1972، أسس مع زميليه الفنانين "مصطفى عبدالمعطى" و "محمود عبدالله" جماعة التجريبيين سنة 1958، اللى أقامت أول معارضها سنة 1965، أما معارضه الخاصة فقد أقامها قبل وفاته بعدة أشهر فى فبراير1973 بالمركز الثقافى التشيكى، وبالمركز الثقافى السوفيتي فى أبريل 1973.



وبعد وفاته، تم تنظيم العديد من المعارض لأعماله فى القاهرة والأسكندرية وروما وباريس، كما شارك فى عدة دورات لبينالى الأسكندرية، بمتحف الفنون الجميلة.














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