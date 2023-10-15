لماذا استلمت الراحلة لويز جلوك جائزة نوبل للأدب فى منزلها؟.. صور

MENAFN - Youm7) لويز جلوك .. شاعرة أمريكية عالمية، رحلت عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، وفازت بجائزة نوبل للأدب قبل وفاتها بثلاثة أعوام، وتحديدا فى عام 2020.

حينما منحت الأكاديمية السويدية، الشاعرة الأمريكية لويز جلوك، جائزة نوبل للأدب عام 2020، كان ذلك، إبان تفشى وباء كورونا، الذى غزا العالم، وحال دون قيام العديد من الحفلات والمعارض والمهرجانات، والتى من أهمها حفل تسلم جائزة نوبل العالمية.

لويز جلوك تتسلم جائزة نوبل فى حديقة منزلها

وفى ذلك، أقامت الأكاديمية السويدية حفلا فى الفناء الخلفى فى منزل الشاعرة الأمريكية لويز جلوك، وقامت بتسليها جائزة نوبل للأدب، وبعد وفاتها منذ أيام، انتشرت على منصة "إكس" صورة من هذا الحفل.

لويز جلوك مع ميدالية نوبل للأدب

يشار إلى أن الشاعرة الأمريكية الحائزة جائزة نوبل فى الآداب لويز جلوك، قد نالت جائزة نوبل للأدب وذلك تقديرا لعملها، حيث أشاد أعضاء لجنة التحكيم بـ"صوتها الشعرى الذى لا لبس فيه، والذى بجماله البسيط يجعل الوجود الفردى عالميا".

حفل تسليم ميدالية نوبل للأدب للشاعرة لويز جلوك فى منزلها





وقالت الشاعرة الراحلة لويز جلوك عندما علمت بفوزها بنوبل: "فى البداية، أصبت بالذعر، ثم أعتقدت أننى أهلوس، لكن بعد ذلك، كنت أشعر بفخر شديد".

يشار أيضا إلى أن لويز جلوك فازت بجائزة بوليتزر، والميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية، وجائزة الكتاب الوطنى، وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنى، وجائزة بولينجن. ولدت جلوك بمدينة نيويورك فى 1943، وتوفيت فى مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس عن 80 عاما.

ميدالية جائزة نوبل للأدب باسم الشاعرة لويز جلوك

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن ريتشارد ديمنج، زميل جلوك فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة ييل، قوله إنها توفيت متأثرة بمرض السرطان.