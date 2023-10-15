لماذا استلمت الراحلة لويز جلوك جائزة نوبل للأدب فى منزلها؟.. صور

(MENAFN
- Youm7) لويز جلوك .. شاعرة أمريكية عالمية، رحلت عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، وفازت بجائزة نوبل للأدب قبل وفاتها بثلاثة أعوام، وتحديدا فى عام 2020.
حينما منحت الأكاديمية السويدية، الشاعرة الأمريكية لويز جلوك، جائزة نوبل للأدب عام 2020، كان ذلك، إبان تفشى وباء كورونا، الذى غزا العالم، وحال دون قيام العديد من الحفلات والمعارض والمهرجانات، والتى من أهمها حفل تسلم جائزة نوبل العالمية.
لويز جلوك تتسلم جائزة نوبل فى حديقة منزلها
وفى ذلك، أقامت الأكاديمية السويدية حفلا فى الفناء الخلفى فى منزل الشاعرة الأمريكية لويز جلوك، وقامت بتسليها جائزة نوبل للأدب، وبعد وفاتها منذ أيام، انتشرت على منصة "إكس" صورة من هذا الحفل.
لويز جلوك مع ميدالية نوبل للأدب
يشار إلى أن الشاعرة الأمريكية الحائزة جائزة نوبل فى الآداب لويز جلوك، قد نالت جائزة نوبل للأدب وذلك تقديرا لعملها، حيث أشاد أعضاء لجنة التحكيم بـ"صوتها الشعرى الذى لا لبس فيه، والذى بجماله البسيط يجعل الوجود الفردى عالميا".
حفل تسليم ميدالية نوبل للأدب للشاعرة لويز جلوك فى منزلها
وقالت الشاعرة الراحلة لويز جلوك عندما علمت بفوزها بنوبل: "فى البداية، أصبت بالذعر، ثم أعتقدت أننى أهلوس، لكن بعد ذلك، كنت أشعر بفخر شديد".
يشار أيضا إلى أن لويز جلوك فازت بجائزة بوليتزر، والميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية، وجائزة الكتاب الوطنى، وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنى، وجائزة بولينجن. ولدت جلوك بمدينة نيويورك فى 1943، وتوفيت فى مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس عن 80 عاما.
ميدالية جائزة نوبل للأدب باسم الشاعرة لويز جلوك
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن ريتشارد ديمنج، زميل جلوك فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة ييل، قوله إنها توفيت متأثرة بمرض السرطان.
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