على بن تميم: نسعى لتوسيع مناقشات الذكاء الاصطناعى فى مؤتمر أبوظبى للنشر

MENAFN - Youm7) يتطلع المنظمون فى مركز أبوظبى للغة العربية إلى توسيع مؤتمر أبوظبى للنشر العربى ، فى عام 2024للمشاركين العرب والدوليين، وذلك بعد اختتام النسخة الثانية من المؤتمر الدولى للنشر والصناعات الإبداعية العربية، الذى أطلق عليه منظموه اسم Congress PCI فى مايو من هذا العام.

ويصف الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبى للغة العربية، كيف أن مؤتمر أبو ظبى للنشر العربى، الذى انعقد منذ عامين، دعم وساهم فى إنشاء المزيد من المحتوى باللغة العربية - عبر الإنترنت، وفى الأفلام، وفى المطبوعات.

مؤتمر أبوظبى للنشر العربى

قال رئيس المركز، الدكتور على بن تميم، لموقع Publishing Perspectives إنه بعد "ترسيخ مكانته" بين فعاليات الصناعة الإبداعية والنشر، يريد فريق المؤتمر دعم العاملين فى الصناعة الإبداعية لتلبية "الطلب المتزايد على المحتوى الرقمى العربى".

خلال المناقشات التى جرت على خشبة المسرح فى عامى 2022 و2023، أشار المتحدثون في المؤتمر مرارًا وتكرارًا إلى نقص المحتوى باللغة العربية في التنسيقات الرقمية باعتباره عقبة أمام الشركات الإقليمية والصناعات الإبداعية.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر

وفي جلسة مؤتمر 2023 بعنوان "الذكاء الاصطناعى ومستقبل النشر"، أخبر رافد فطانى، المدير العام الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمازون أليكسا، الحضور أن أقل من 1% من المحتوى عبر الإنترنت باللغة العربية وأن ذلك وهذا له آثار على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى.

وقال: "يمكننا البناء على هذا الآن، أو خسارة الفرصة، وأريد أن يكون أطفالي قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي بلغتهم الخاصة، وأن يستفيد الذكاء الاصطناعى من أفكارهم ويضاعفها ويعززها."

المؤتمر الدولي للنشر العربى

وبينما قد يرى البعض أن هذا الوضع يشكل عائقًا، يرى كثيرون آخرون فرصة للنمو فى المنطقة، إذ أطلق مؤتمر PCI 2023 في شهر مايو مكونًا للمعرض يتضمن منصات عرض من شركات إقليمية ودولية.

وقال الدكتور على بن تميم، لموقع Publishing Perspectives أنه وفريقه في مركز اللغة العربية يبحثون باستمرار عن المزيد من الطرق "لتعزيز الإبداع العربي على نطاق عالمى" و"تعزيز الشراكات الفعالة داخل العالم العربي وعلى المستوى الدولي".

مستقبل أفضل للنشر والصناعات الإبداعية

وحول رؤيته للدورة الثالثة لمؤتمر الناشرين فى عام 2024، قال بن تميم إن المؤتمر الدولي الثالث للنشر والصناعات الإبداعية العربية سوف يعقد فى 28 أبريل 2024، أى قبل يوم واحد من افتتاح معرض أبو ظبى الدولى للكتاب 2024.

وأوضح بن تميم أن أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لمركز أبوظبى للغة العربية ترسيخ مكانة أبوظبى كمركز ثقافى عالمى، والمساهمة فى تمكين اللغة العربية فى كافة المجالات، ودعم الإبداع والتأليف والترجمة والنشر .

كما أكد على بن تميم على أن المؤتمر الدولى للنشر والصناعات الإبداعية العربية يؤكد هذه الأهداف، وهو بمثابة منصة تجمع الشخصيات الرئيسية والمؤثرين من الصناعات الإبداعية وقطاعات النشر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.