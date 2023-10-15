على بن تميم: نسعى لتوسيع مناقشات الذكاء الاصطناعى فى مؤتمر أبوظبى للنشر

(MENAFN
- Youm7) يتطلع المنظمون فى مركز أبوظبى للغة العربية إلى توسيع مؤتمر أبوظبى للنشر العربى ، فى عام 2024
للمشاركين العرب والدوليين، وذلك بعد اختتام النسخة الثانية من المؤتمر الدولى للنشر والصناعات الإبداعية العربية، الذى أطلق عليه منظموه اسم Congress PCI فى مايو من هذا العام.
ويصف الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبى للغة العربية، كيف أن مؤتمر أبو ظبى للنشر العربى، الذى انعقد منذ عامين، دعم وساهم فى إنشاء المزيد من المحتوى باللغة العربية - عبر الإنترنت، وفى الأفلام، وفى المطبوعات.
مؤتمر أبوظبى للنشر العربى
قال رئيس المركز، الدكتور على بن تميم، لموقع Publishing Perspectives إنه بعد "ترسيخ مكانته" بين فعاليات الصناعة الإبداعية والنشر، يريد فريق المؤتمر دعم العاملين فى الصناعة الإبداعية لتلبية "الطلب المتزايد على المحتوى الرقمى العربى".
خلال المناقشات التى جرت على خشبة المسرح فى عامى 2022 و2023، أشار المتحدثون في المؤتمر مرارًا وتكرارًا إلى نقص المحتوى باللغة العربية في التنسيقات الرقمية باعتباره عقبة أمام الشركات الإقليمية والصناعات الإبداعية.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر
وفي جلسة مؤتمر 2023 بعنوان "الذكاء الاصطناعى ومستقبل النشر"، أخبر رافد فطانى، المدير العام الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمازون أليكسا، الحضور أن أقل من 1% من المحتوى عبر الإنترنت باللغة العربية وأن ذلك وهذا له آثار على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى.
وقال: "يمكننا البناء على هذا الآن، أو خسارة الفرصة، وأريد أن يكون أطفالي قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي بلغتهم الخاصة، وأن يستفيد الذكاء الاصطناعى من أفكارهم ويضاعفها ويعززها."
المؤتمر الدولي للنشر العربى
وبينما قد يرى البعض أن هذا الوضع يشكل عائقًا، يرى كثيرون آخرون فرصة للنمو فى المنطقة، إذ أطلق مؤتمر PCI 2023 في شهر مايو مكونًا للمعرض يتضمن منصات عرض من شركات إقليمية ودولية.
وقال الدكتور على بن تميم، لموقع Publishing Perspectives أنه وفريقه في مركز اللغة العربية يبحثون باستمرار عن المزيد من الطرق "لتعزيز الإبداع العربي على نطاق عالمى" و"تعزيز الشراكات الفعالة داخل العالم العربي وعلى المستوى الدولي".
مستقبل أفضل للنشر والصناعات الإبداعية
وحول رؤيته للدورة الثالثة لمؤتمر الناشرين فى عام 2024، قال بن تميم إن المؤتمر الدولي الثالث للنشر والصناعات الإبداعية العربية سوف يعقد فى 28 أبريل 2024، أى قبل يوم واحد من افتتاح معرض أبو ظبى الدولى للكتاب 2024.
وأوضح بن تميم أن أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لمركز أبوظبى للغة العربية ترسيخ مكانة أبوظبى كمركز ثقافى عالمى، والمساهمة فى تمكين اللغة العربية فى كافة المجالات، ودعم الإبداع والتأليف والترجمة والنشر .
كما أكد على بن تميم على أن المؤتمر الدولى للنشر والصناعات الإبداعية العربية يؤكد هذه الأهداف، وهو بمثابة منصة تجمع الشخصيات الرئيسية والمؤثرين من الصناعات الإبداعية وقطاعات النشر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
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