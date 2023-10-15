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زى النهارده.. إطلاق مركبة كاسينى - هويجنز الفضائية إلى زحل فى 15 أكتوبر 1997

10/15/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Youm7) زي النهاردة منذ 26 عامًا، أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية كاسيني في مهمة لاستكشاف زحل وأقماره، وانطلقت على متن صاروخ Titan 4B من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، في 15 أكتوبر 1997، وفقاً لموقع space.



استغرقت كاسيني ما يقرب من سبع سنوات للوصول إلى زحل، حيث دخلت المركبة الفضائية مدارًا حول الكوكب ذي الحلقات في عام 2004، وارتبطت مركبة فضائية أخرى أصغر حجمًا تسمى هويجنز برحلة مع كاسيني، وهبطت على قمر زحل تيتان في عام 2005.

أمضت كاسيني 13 عامًا في دراسة نظام زحل عن قرب، واستمرت المهمة حوالي 20 عامًا قبل أن تصل إلى نهائي ملحمي كبير في 15 سبتمبر 2017.

مع نفاد الوقود، اختارت وكالة ناسا توجيه كاسيني مباشرة إلى الغلاف الجوي لكوكب زحل، حيث تم تدمير المركبة الفضائية.







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