Caviar تعلن عن مجموعة الهالوين من Iphone 15 Pro.. صور

(MENAFN
- Youm7) قدمت شركة Caviar
لصناعة الأجهزة الفاخرة، نسخة الهالوين من iPhone 15 Pro وPro Max، والتي تتضمن مواد من الفضاء الخارجي، وبتعبير أدق، شظايا من نيزك مورشيسون تحتوي على أحماض أمينية (اللبنات الأساسية للحياة في الكون)، وفقاً لموقع gsmarena.
ايفون 15 برو
واستخدم Caviar شظايا نيزك مورشيسون، الذي اكتشف فيه العلماء 15 حمضًا أمينيًا من الفضاء الخارجي، من المحتمل أن يكون عمر النيزك نفسه 7 مليارات سنة، وهو ما يزيد بمقدار 4.54 مليار سنة عن الأرض والمجموعة الشمسية، مما يجعله أقدم مادة موجودة حاليًا على الأرض.
المادة المذكورة هي جزء مما يسمى بتصميم هيكل Alien، لكن الجزء الخلفي يصور في الواقع Predator، وقامت الشركة بتزويد Alien بخيارين آخرين، يحملان أيضًا طابعًا فضائيًا - Astral وStarship، ويُظهر الأول صورة للكون، بينما الآخر مستوحى من سفينة فضائية، وفي هذه التصاميم، استخدم Caviar النيازك من القمر والمريخ والذهب عيار 24 قيراط والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران والفولاذ المقاوم للصدأ.
سيكلفك كل من iPhone 15 Pro وPro Max المصممين خصيصًا 9000 دولار لكل منهما.
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