Caviar تعلن عن مجموعة الهالوين من Iphone 15 Pro.. صور

MENAFN - Youm7) قدمت شركة Caviarلصناعة الأجهزة الفاخرة، نسخة الهالوين من iPhone 15 Pro وPro Max، والتي تتضمن مواد من الفضاء الخارجي، وبتعبير أدق، شظايا من نيزك مورشيسون تحتوي على أحماض أمينية (اللبنات الأساسية للحياة في الكون)، وفقاً لموقع gsmarena.ايفون 15 برو

واستخدم Caviar شظايا نيزك مورشيسون، الذي اكتشف فيه العلماء 15 حمضًا أمينيًا من الفضاء الخارجي، من المحتمل أن يكون عمر النيزك نفسه 7 مليارات سنة، وهو ما يزيد بمقدار 4.54 مليار سنة عن الأرض والمجموعة الشمسية، مما يجعله أقدم مادة موجودة حاليًا على الأرض.

المادة المذكورة هي جزء مما يسمى بتصميم هيكل Alien، لكن الجزء الخلفي يصور في الواقع Predator، وقامت الشركة بتزويد Alien بخيارين آخرين، يحملان أيضًا طابعًا فضائيًا - Astral وStarship، ويُظهر الأول صورة للكون، بينما الآخر مستوحى من سفينة فضائية، وفي هذه التصاميم، استخدم Caviar النيازك من القمر والمريخ والذهب عيار 24 قيراط والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران والفولاذ المقاوم للصدأ.

سيكلفك كل من iPhone 15 Pro وPro Max المصممين خصيصًا 9000 دولار لكل منهما.