لو مش عارف سر Chatgpt .. تفاصيل آلية عمل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) يمكن لـChatGPT وروبوتات الدردشة الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التحدث بجمل سليمة نحويًا بطلاقة، وقد يكون لها إيقاع طبيعي لها، لكن لا تنخدع في الخلط بين هذا الخطاب الذي تم تنفيذه بشكل جيد وبين الفكر أو العاطفة أو حتى النية، كما يقول الخبراء.وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فإن برامج الدردشة الآلية، في جوهرها، ليس أكثر من مجرد آلة تقوم بإجراء حسابات رياضية وتحليل إحصائي لاستدعاء الكلمات والجمل الصحيحة، ويتم تدريب الروبوتات مثل ChatGPT على كميات كبيرة من النصوص، ما يسمح لها بالتفاعل مع المستخدمين البشريين بطريقة طبيعية، وهناك أيضًا الكثير من التدريبات التي يقوم بها البشر، ما يساعد على التخلص من أي تجاعيد.وتقول شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، على موقعها الإلكتروني إن نماذجها تعتمد على معلومات من مجموعة من المصادر، بما في ذلك من مستخدميها والمواد التي رخصتها. كيفية عمل روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعى

تعتمد روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT من OpenAI، على نماذج لغوية كبيرة، أو LLMs، وهي برامج يتم تدريبها على كميات من النصوص التي يتم الحصول عليها من الكتابات والمعلومات المنشورة عبر الإنترنت، والتي يتم إنتاجها بشكل عام من قبل البشر.

وقال الخبراء إن الأنظمة يتم تدريبها على سلسلة من الكلمات وتتعلم أهمية الكلمات في تلك السلسلة، لذا فإن كل هذه المعرفة المتشربة لا تقوم فقط بتدريب نماذج لغوية كبيرة على المعلومات الواقعية، ولكنها تساعدهم على أنماط الكلام الإلهية وكيفية استخدام الكلمات عادةً وتجميعها معًا.ويتم تدريب Chatbots بشكل أكبر من قبل البشر على كيفية تقديم الاستجابات المناسبة والحد من الرسائل الضارة. وقال أحد مدربي بيانات الذكاء الاصطناعي الذي يعمل في شركة Invisible Technologies، وهي شركة متعاقدة لتدريب ChatGPT، لموقع Insider سابقًا أنهم مكلفون بتحديد الأخطاء الواقعية؛ الأخطاء الإملائية والنحوية، والمضايقات عند اختبار استجابات برنامج الدردشة الآلية.وقال كريستيان هاموند، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة نورث وسترن: "يمكنك أن تقول: هذا أمر سام، وهذا سياسي للغاية، وهذا رأي، وتضعه في إطار لا يؤدي إلى توليد تلك الأشياء"، هاموند هو أيضًا مدير مركز الجامعة لتعزيز سلامة الذكاء الآلي.وعندما تطلب من برنامج الدردشة الآلية الإجابة على سؤال واقعي بسيط، يمكن أن تكون عملية الاستدعاء واضحة ومباشرة: فهي تنشر مجموعة من الخوارزميات لاختيار الجملة الأكثر احتمالية للرد عليها، فهو يختار أفضل الاستجابات الممكنة خلال أجزاء من الثانية، ومن بين أفضل الاختيارات، يقدم واحدة عشوائيًا، ولهذا السبب فإن طرح نفس السؤال بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى إجابات مختلفة قليلاً.ويمكن لروبوتات الدردشة أيضًا تقسيم الأسئلة إلى أجزاء متعددة والإجابة على كل جزء بالتسلسل، كما لو كنت تفكر في السؤال.ولنفترض أنك طلبت من الروبوت تسمية رئيس أمريكي يحمل الاسم الأول للممثل الرئيسي في فيلم "كاميلوت"، وقد يجيب الروبوت أولاً بأن الممثل المعني هو ريتشارد هاريس، وقال هاموند: "سوف يستخدم بعد ذلك هذه الإجابة ليعطيك ريتشارد نيكسون كإجابة لسؤالك الأصلي".Chatbots ليست مثالية

وتواجه روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي أكبر قدر من المشاكل عندما تُطرح عليها أسئلة لا تملك الإجابة عليها، إنهم ببساطة لا يعرفون ما لا يعرفونه، لذا بدلاً من رفض الإجابة، يقومون بالاستقراء بناءً على ما يعرفونه، ويقومون بالتخمين.

وتكمن المشكلة في أنهم لا يخبرونك بأنهم يخمنون، بل قد يقدمون المعلومات على أنها حقيقة، وعندما يخترع برنامج الدردشة الآلي معلومات يقدمها للمستخدم على أنها حقيقية، يُطلق على ذلك اسم "الهلوسة".إن احتمال أن يصدر ChatGPT هلوسة هو، جزئيًا، السبب الذي يجعل بعض خبراء التكنولوجيا يحذرون مستخدمي chatbot من توخي الحذر، وفي دراسة حديثة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون ChatGPT في العمل يمكن أن يؤديوا في الواقع أداءً أسوأ في مهام معينة إذا أخذوا مخرجات chatbot في ظاهرها ولم يقوموا بفحصها بحثًا عن الأخطاء.وقال ويليام وانغ، الأستاذ المشارك الذي يدرس علوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا: "هذا ما نسميه معرفة المعرفة أو ما وراء المعرفة". وهو أيضًا مدير مشارك لمجموعة معالجة اللغة الطبيعية بالجامعة،وقال: "إن النموذج لا يفهم الأشياء المجهولة المعروفة جيدًا".