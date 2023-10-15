أبل تتخلى عن ميزة Eyesight في سماعة Vision Pro لتوفير التكلفة

(MENAFN
- Youm7) كشف مارك جورمان من بلومبرج عن أن شركة آبل تعطي الأولوية لتطوير نموذج أرخص من نظارة Vision Pro ، حتى على حساب مبادرات أخرى مثل مشروع نظارات الواقع المعزز.
وتهدف الشركة إلى الوصول إلى نقطة سعر تتراوح بين 1500 دولار و2500 دولار، بحسب 9to5mac.
وإحدى الطرق التي ستوفر بها شركة Apple السعر، وفقًا لتقرير جورمان، هي إزالة ميزة EyeSight التي تستخدم شاشة OLED خارجية لعرض تعبيرات وجه المستخدم لأشخاص آخرين.
ويقول جورمان إن Apple ستخفض بشكل عام عدد الكاميرات وأجهزة الاستشعار في النسخة الأرخص، مقارنةً بـ Vision Pro الحالية، كإجراء آخر لتوفير التكلفة.
وتعد ميزة EyeSight خيار جيدًا لخفض التكاليف نظرًا لأن الميزة لا تفعل شيئًا تقريبًا لصالح مرتدي الجهاز الفعلي، حيث تساعد ميزة EyeSight بشكل أساسي الأشخاص الآخرين في الغرفة على إدراك ما يفعله مرتدي Vision Pro.
إلى جانب الطراز الأرخص، تعمل شركة Apple أيضًا على تطوير الجيل الثاني من Vision Pro أيضًا، وسيكون التركيز الرئيسي لهذا الجهاز هو إيجاد طرق لجعله أخف وزنًا وأكثر راحة في الارتداء.
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