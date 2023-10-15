أبل تتخلى عن ميزة Eyesight في سماعة Vision Pro لتوفير التكلفة

MENAFN - Youm7) كشف مارك جورمان من بلومبرج عن أن شركة آبل تعطي الأولوية لتطوير نموذج أرخص من نظارة Vision Pro ، حتى على حساب مبادرات أخرى مثل مشروع نظارات الواقع المعزز.

وتهدف الشركة إلى الوصول إلى نقطة سعر تتراوح بين 1500 دولار و2500 دولار، بحسب 9to5mac.

وإحدى الطرق التي ستوفر بها شركة Apple السعر، وفقًا لتقرير جورمان، هي إزالة ميزة EyeSight التي تستخدم شاشة OLED خارجية لعرض تعبيرات وجه المستخدم لأشخاص آخرين.

ويقول جورمان إن Apple ستخفض بشكل عام عدد الكاميرات وأجهزة الاستشعار في النسخة الأرخص، مقارنةً بـ Vision Pro الحالية، كإجراء آخر لتوفير التكلفة.

وتعد ميزة EyeSight خيار جيدًا لخفض التكاليف نظرًا لأن الميزة لا تفعل شيئًا تقريبًا لصالح مرتدي الجهاز الفعلي، حيث تساعد ميزة EyeSight بشكل أساسي الأشخاص الآخرين في الغرفة على إدراك ما يفعله مرتدي Vision Pro.

إلى جانب الطراز الأرخص، تعمل شركة Apple أيضًا على تطوير الجيل الثاني من Vision Pro أيضًا، وسيكون التركيز الرئيسي لهذا الجهاز هو إيجاد طرق لجعله أخف وزنًا وأكثر راحة في الارتداء.