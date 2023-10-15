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انتهاك الخصوصية برعاية أبل.. دعاوى قضائية من عشرات الأفراد بسبب Airtags

10/15/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Youm7) ربما تكون Apple AirTags قد ساعدت الأشخاص في العثور على محافظهم أو أمتعتهم أو حتى أطفالهم، لكن إحدى الدعاوى القضائية تزعم أنه تم استخدامها أيضًا لأغراض أكثر شناعة، حيث ينضم الآن العشرات من الأشخاص إلى هذه القضية.



وقالت الدعوى: "لقد أصبح السلاح المفضل للملاحقين والمعتدين"، وزعمت الدعوى، التي رفعتها امرأتان العام الماضي، أن الملاحقين استخدموا Apple AirTags لتتبع موقع ضحاياهم، وبما أن الأجهزة صغيرة جدًا، فيمكن وضعها بسهولة في جيوب الضحايا أو سياراتهم أو حقائبهم، ونظرًا لأن AirTags تكلف 29 دولارًا فقط، فيمكن للأشخاص ذوي النوايا السيئة الوصول إليها بسهولة، وتضم الدعوى الآن 37 مدعيًا.



وإحدى المدعيات الأصليات هي لورين هيوز، وهي امرأة من تكساس تقول إن صديقها السابق استخدم AirTag لتعقبها، حيث ترك واحدًا داخل عجلة سيارتها واستخدمه للعثور على موقعها، بما في ذلك الفندق الذي كانت تقيم فيه ومنزلها الجديد.



وتقول الدعوى القضائية: "إن إحدى أخطر التقنيات وأكثرها رعبًا التي يستخدمها الملاحقون هي استخدام معلومات الموقع في الوقت الفعلي لتتبع الضحايا"، "إذا تم نقل موقع الشخص باستمرار إلى المعتدي، فلا يوجد مكان للفرار إليه."



وكانت هناك شكاوى أخرى بشأن AirTags بصرف النظر عن الدعوى القضائية، و في يناير 2022، قالت إحدى الشخصيات المؤثرة لشبكة سي بي إس إن شخصًا ما تسلل إلى معطفها باستخدام AirTag في حانة بمدينة نيويورك واستخدمه لتعقبها.



واستخدم آخرون أيضًا AirTags للتخطيط لسرقة السيارات، حيث قالت شرطة يورك الإقليمية في عام 2021 إن خاطفي السيارات كانوا يخفون AirTags في المركبات المتطورة لتتبع مواقعهم وسرقتها في النهاية.



لكن في نفس الوقت تقوم Apple AirTags بتنبيه المستخدمين إذا كانوا يسافرون باستخدام AirTag ليس ملكهم، واعتبارًا من عام 2022، تعرض AirTags أيضًا رسالة منبثقة تحذر المستخدمين من أنه لا ينبغي استخدام AirTags لتتبع الأشخاص دون موافقتهم وأن القيام بذلك يعد جريمة.



وتقوم ملحقات Apple، مثل AirTags، وأجهزة Bluetooth الأخرى بما في ذلك AirPods، بتنبيه المستخدمين إذا تم إقرانهم بجهاز لا ينتمي إليهم، وفي يونيو 2021، قالت شركة آبل إن AirTags ستصدر صوتًا في وقت عشوائي يتراوح بين ثماني إلى 24 ساعة بعد فصلها عن المالك، يوجد أيضًا برنامج للمساعدة في تعطيل AirTags غير المرغوب فيها.



ومع ذلك، ربما لم تكن تدابير السلامة هذه كافية، حيث تزعم الدعوى القضائية أن "أفرادًا قُتلوا - أو قتلوا آخرين - عند استخدام AirTags لتتبع الممتلكات المسروقة ومواجهة اللصوص".



وعلى سبيل المثال، تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص بعد استخدام AirTag لتعقب وقتل امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا في كاليفورنيا، حسبما ذكرت KGET، وفي حالة أخرى، استخدمت امرأة من إنديانا AirTag لتتبع صديقها وقتلته بعد الاشتباه في أنه كان يخونه، وفقًا لصحيفة USA Today.














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