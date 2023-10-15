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تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي

10/15/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقدم ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index (GII) من المرتبة (78) عام 2022 إلى المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023، ويصدر هذا المؤشر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنوياً.
وقد حقق الأردن تقدمًا على مستوى المؤشرين الفرعيين Sub-Indices لمؤشر الابتكار العالمي. حيث ارتفع ترتيبه في المؤشر الفرعي الأول، مدخلات الابتكار (Innovation Inputs)، من المرتبة (71) عام 2022 إلى المرتبة (70) لهذا العام. بالإضافة إلى تقدمه في المؤشر الفرعي الثاني، مخرجات الابتكار (Innovation Outputs)، من المرتبة (78) عام 2022 الى المرتبة (76) لهذا العام.
وعلى مستوى المحاور الخاصة بالمؤشر، فقد كان أفضل أداء للأردن في محور المؤسسات، حيث حقق المرتبة (51) عالميًا، تلاه محور تطور السوق بالمرتبة (53) عالميًا. بينما كان الأداء الأضعف على مستوى محور البنية التحتية في المرتبة (87) عالميًا.
وقد حققت الأردن المركز الأول عالمياً في مؤشر تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة " Cost of redundancy dismissal". وقد تم تصنيف الأردن من بين أفضل (20) دولة في العالم في (3) مؤشرات، بما في ذلك مؤشر المقالات العلمية والتقنية لكل مليار من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية (Scientific and Technical Articles/bn PPP$ GDP) الذي حققت فيه المملكة المرتبة (15) عالميًا، ومؤشر قيمة رأس المال الاستثماري المستلمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(VC received, value, % GDP) الذي حققت فيه المملكة المرتبة (16) عالميًا، ومؤشر تدفق الطلاب الجامعيين نحو الداخل ( Tertiary inbound mobility,%) والذي حقق الأردن فيه المرتبة (19) عالميًا.
وقد حدد التقرير الذي صدر مؤخراً الأردن كأحد الدول التي أظهرت أداءً أعلى من المتوقع بالنسبة لمستوى التطور الخاص بها ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
عربيًا، قد احتلت الأردن المرتبة (8) من بين (13) دولة عربية شملها التقرير لهذا العام. حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً مع حصولها على المرتبة (32) عالميًا، ثم السعودية في المرتبة (48) عالمياً، ثم قطر في المرتبة (50)، فالكويت في المرتبة (64)، ثم البحرين في المرتبة (67)، ثم عُمان في المرتبة (69)، فالمغرب في المرتبة (70)، والأردن في المرتبة (71).
وعلى الصعيد العالمي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث عشر على التوالي، متبوعة على التوالي بالسويد، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.
وذكر التقرير أن مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام 2023، متميز كونه يتضمن كمية كبيرة من البيانات من سنوات جائحة كوفيد-19 وما بعدها. وأوضحت المنظمة الأممية أن نتائج التقرير في هذا العام يتتبع اتجاهات الابتكار العالمية على خلفية عد اليقين السائدة في ظل بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية. ويتضمن الترتيب لأي دولة، المؤشراتِ الفرعية لهذا المؤشر، وهي: (تطور بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتطور السوق، ومؤشر الرأسمال البشري، والبحث العلمي، ومؤشر المعرفة والتكنولوجيا ومخرجات الإبداع).
ويصدر مؤشر الابتكار العالمي عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بالشراكة مع بورتولانز (Portulans Institute)، ويهدف إلى التقاط الجوانب متعددة الأبعاد للابتكار. ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قِبَل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها.
وبموجب البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن وضع خطة عمل لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي بعد صدوره في عام 2023. ولهذه الغاية، شكلت الوزارة لجنة فنية ستكون نواة لفريق وطني يضم المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص سيعمل على إعداد الخطة التحسينية لهذا المؤشر.

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