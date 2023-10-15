Sunday, 15 October 2023 10:10 GMT

وزيرة النقل تلتقي رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن

10/15/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني يوم أمس السبت، وفدا يمثل اتحاد الجمعيات الوطنية لوسطاء ووكلاء السفن (Fonasba) برئاسة خافيير إي دولسي، ونقيب نقابة ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة، وأمين عام النقابة الكابتن محمد الدلابيح، وبحضور مدير مديرية التحقيق بالحوادث محمد ذنيبات.

وبحث المجتمعون جدول أعمال الاجتماعات السنوية للاتحاد المنوي عقدها في المملكة في الفترة من 16- 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وأكدت التهتموني أهمية الاجتماعات السنوية لما لها من فوائد تعود على القطاع البحري وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق الرؤيا الملكية السامية في الإصلاح الاقتصادي، وضرورة وضع الحلول للتحديات البيئية والسعي إلى تخفيض الآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات الكربونية في القطاع.

من جانبه، استعرض رئيس الوفد دولسي التطور الحاصل في قطاع الشحن البحري في مجال العلاقات الدولية والنقل الأخضر والتعاون المتبادل بين المؤسسات، ومن ضمنها برامج التدريب المتخصصة لضمان تطبيق أفضل الممارسات لتطوير قدرات الموارد البشرية لتنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن البحري.

MENAFN15102023000072011014ID1107243140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث