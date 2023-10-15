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ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة 9.5% خلال 8 أشهر

10/15/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة نحو 26.16 مليون م2، مقارنة مع 5.627 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 9.5%.

كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16,121 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، مقارنة مع 16,346 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بانخفاضٍ نسبته 1.4%.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 نحو 5.17 مليون م2، مقارنة مع نحو 4.69 مليون م2 خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 10.2%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 997 ألف م2، مقارنة مع نحو 939 ألف م2 خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بزيادة نسبتها 6.2%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بزيادة نسبتها 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8%، بزيادة نسبتها 0.8% عن الفترة نفسها من العام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بانخفاض نسبته 12.1% عن الفترة ذاتها من العام 2022.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.9%، وبمساحة مقدارها 0.759 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4%، وبمساحة مقدارها 0.203 م2 لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.1%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.0 مليون م2، مقابل نحو 3.6 مليون م2 خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة نسبتها 11.1%.

أما على مستوى شهر آب/ أغسطس للعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2,442 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 905 ألف م2 مقارنة مع 1,005 م2 خلال الشهر نفسه من العام 2022، بانخفاض نسبته 10%.

يشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة توفر من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

ويذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني؛ لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.

MENAFN15102023000072011014ID1107243139

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