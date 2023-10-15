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مصنع متخصص بتقنية الشرنقة الزراعية في مدينة الحسين الصناعية بالكرك

10/15/2023 2:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة اليوم الأحد، في مبنى الجمعية، اتفاقية استثمار لإقامة مصنع سيتخصص باستخدام تقنية "الشرنقة" في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الأردنية وبالتعاون مع وزارة الزراعة.

ووقع الاتفاقية عن شركة المدن الصناعية الأردنية مديرها العام عمر جويعد، وعن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مديرها العام فادي الناصر.

وبحسب اتفاقية الاستثمار، فإن المصنع سيتخصص باستخدام تقنية الشرنقة التي تعد من التقنيات الموفرة في استهلاك مياه الري، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة، كما أنها قابلة للتحلل في التربة بعد فترة معينة، وكذلك تتسم بمحافظتها على الرطوبة وتوفير كميات كبيرة من مياه الري المستعملة في الزراعة.

ووفقا لبيان مشترك، فإن المصنع سيستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة التي تقدمها شركة المدن الصناعية الأردنية في مدينة الحسين الصناعية وفي مقدمتها الحوافز الخاصة بالاستثمارات الزراعية القائمة في المدن الصناعية الأردنية وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة المدن الصناعية الأردنية ووزارة الزراعة مطلع هذا العام والتي تأتي تشجيعا لتحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية الممنوحة في مدينة الحسين الصناعية والتي منحها مجلس الوزراء للاستثمارات القادمة للمدينة وفي مقدمتها خصومات على فاتورة الكهرباء بنسبة 75% لأول سنتين و50% للسنة الثالثة والرابعة و25% للسنة الخامسة، إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ودعم كلف المناولة للبضائع المصنعة في المدينة بميناء حاويات العقبة.

وقال جويعد إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة لاستثمارات أردنية في المجال الزراعي استفادت من مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الأردنية، والذي جاء نظرا لأهمية الصناعات الزراعية ودورها في التنمية الاقتصادية.

وأكد جويعد أهمية المشروع الذي ستقيمه الجمعية في مدينة الحسين الصناعية والدور الكبير الذي سيحدثه في مجال هذه التقنية التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال الوفر الكبير بكميات المياه المستخدمة في الري، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها للعمالة الأردنية في محافظة الكرك والتي يتوقع أن تصل إلى قرابة (20) فرصة عمل.

وجدد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الحوافز الاستثمارية الممنوحة في مدينة الحسين الصناعية بمحافظة الكرك، سواء حوافز مشروع دعم الصناعات الزراعية بالمدن الصناعية أو الحوافز الممنوحة أسعار الطاقة وكلف المناولة وشمول الاستثمارات ببرنامج الفروع الإنتاجية والتي ستسهم في التخفيف من كلف الإنتاج على الصناعيين.

من جانبه، عبر مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية واعتزازه بالشراكة مع شركة المدن الصناعية الأردنية، مضيفا "أن اتفاقية الاستثمار التي وُقِّعت اليوم تعكس رؤية مستدامة لتطوير الزراعة في محافظة الكرك، وتؤكد على أهمية تقنية الشرنقة في تحسين كفاءة استهلاك المياه والحفاظ على البيئة".

وأضاف الناصر: سيكون المصنع الجديد للشرنقة في مدينة الحسين الصناعية محطة رائدة للابتكار الزراعي، مسهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي، ونحن في الجمعية نؤكد التزامنا بتشجيع المشاريع الزراعية المستدامة وتوفير الحوافز الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن الحوافز الممنوحة للاستثمارات الزراعية بالمدن الصناعية الأردنية تشمل تمويل استئجار المباني القائمة في المدن الصناعية الأردنية من قبل وزارة الزراعة للمستثمرين الراغبين بإقامة صناعات زراعية وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

ويذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسبة 75%، إضافة إلى شمول مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ولمدة ثلاث سنوات ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل، وذلك بدفع (50%) من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ (25) دينارا بدل ضمان اجتماعي ومبلغ (25) دينارا بدل مواصلات، إضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة (50%) ولمدة ثلاث سنوات، وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.

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