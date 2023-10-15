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رجال الأعمال الأردنيين تدين تصعيد عدوان الاحتلال ضد الفلسطينيين

10/15/2023 2:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين التضامن مع دولة فلسطين ودعمها، وذلك إثر الانتهاكات المستمرة والعدوان الغاشم والهمجي والوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومدينة القدس وتدنيس الحرم القدسي الشريف والاعتداءات على مواطني الضفة الغربية.

وأدانت الجمعية أشكال التصعيد العسكري للكيان الصهيوني كافة على الشعب الفلسطيني، إذ تحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية ما يحدث في فلسطين من حرب وقتل ودمار وتنكيل.

وحيت الجمعية كفاح الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصمودهم وإرادتهم في ظل تقاعس وتخاذل بعض دول العالم للقضية الفلسطينية رغم كل ما يرونه من اعتقالات وشهداء وجرحى، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الجمعية موقفها ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني الحر في الحرية والاستقلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مناشدة المجتمع الدولي والقوى العظمى للتدخل الفوري لاحتواء الوضع الحالي في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء، وحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقه في الحياة والكرامة والأمن.

وأهابت بكل بلدان العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعية الجميع لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات التي تعمل بالإغاثة والخدمات.

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