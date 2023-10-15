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السقاف تلتقي مستثمرين يمنيين لبحث فرص التوسع في الاستثمارات

10/15/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقد في وزارة الاستثمار اليوم الاحد، لقاء مع مجموعة من المستثمرين اليمنيين لبحث فرص التوسع في الاستثمارات في الاردن، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالقطاعات المختلفة، برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف وحضور السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال فقيرة والملحق التجاري اليمني وامين عام الوزارة زاهر القطارنة والمدراء المختصون في وزارة الاستثمار.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة الاستثمار، على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، قيادة وحكومة وشعباً، مشيره إلى الترحيب دوماً بالمستثمرين اليمنيين في مختلف القطاعات، والتأكيد أن السوق الاردني يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشارت السقاف الى أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وتطرقت إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن(invest)، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.
من جانبه أكد السفير اليمني لدى الأردن الدكتور جلال فقيره على أهمية السوق الأردني للمستثمر اليمني كونه يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية إضافة إلى تمتعه بالأمن والاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، مثنياً على جهود وزارة الاستثمار في متابعة شؤون المستثمرين ومنهم اليمني بهدف تمكينهم ومساعدتهم على التوسع في مشاريعهم الاستثمارية القائمة.
وخلال اللقاء استمعت الوزيرة السقاف لطلبات ومقترحات المستثمرين اليمنيين، موجهة بضرورة العمل وبشكل عاجل على إيجاد الحلول المثلى لها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

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