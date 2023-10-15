أبو طعيمة: فترة التوقف انعكست إيجابيا على معان

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

أكد المدير الفني لفريق معان لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، أن فترة التوقف التي منحها الاتحاد للمنتخب الوطني لغايات المشاركة في البطولة الرباعية، ومشاركة الفيصلي والوحدات في الاستحقاقات الآسيوية، كانت إيجابية ومفيدة للفريق من النواحي الفنية والبدنية والنفسية كافة، وخدمت الجهاز الفني.



وأضاف في حديثه لـ الغد، "الحمد لله شكلت فترة التوقف نقطة مهمة لتعزيز نقاط القوة للفريق، والعمل على زيادتها، إضافة إلى تصويب الأخطاء الفنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين".



واعتبر فترة التوقف فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق قبل مبارياته المقبلة في منافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.



وقال: "حرصنا على لعب مباراة ودية مع فريق الجليل، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، ولم تسعفنا الظروف في تأمين مباراة أخرى، والهدف من التدريبات الحالية، رفع درجة جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا".



وأشار، إلى أن فترة التوقف ساعدت فريقه على رفع مستوى اللياقة البدنية، ودرجة الانسجام لحين حلول موعد المباريات الرسمية مؤكدا، أن مباراة فريقه مع فريق الأهلي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن، والمقررة يوم السبت المقبل، أنها مواجهة قوية وصعبة على الفريقين، وأن فريق الأهلي يضم عناصر فنية مميزة، وقدم مستويات طيبة في المباريات الماضية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن فريقه يضم منظومة جيدة من اللاعبين الذين يملكون الطموح في إبراز إمكانياتهم وقدراتهم الفنية، ومعربا عن سعادته باكتمال صفوف الفريق، وأن الأيام المقبلة ستشهد عودة المدافع ليث الحصة والمحترف الجزائري ضرار بن سعدالله للتدريبات مع باقي أعضاء الفريق.



وثمن المدرب أبو طعيمة متابعة ومساندة إدارة النادي للجهاز الفني والفريق، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أندية المحترفين كافة، والتي انعكست على الأداء الفني للفرق، مثلما قدر دعم جماهير الفريق، وحرصها على حضور مبارياته والتشجيع بكل روح رياضية ورفع معنويات اللاعبين.



وتوقع أن المنافسة على الألقاب المحلية، سوف تنحصر بين فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه لن يتنازل عن طموحه في تقديم أفضل المستويات الفنية، والبحث عن الفوز والأداء الجميل في المباريات كافة، مع احترام الفرق المشاركة.



وتولى أبو طعيمة، مهمة المدير الفني لفريق معان قبل فترة بسيطة، وقاد الفريق في مباراة واحدة أمام فريق شباب الأردن ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات دوري المحترفين.



ويعتبر أبو طعيمة من أفضل المدربين على الساحة المحلية، حيث سبق له الإشراف على تدريب الجزيرة والحسين إربد وسحاب، وحقق نتائج مميزة.

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