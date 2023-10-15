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البعثة البارالمبية تصل الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

10/15/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - وصلت اليوم الأحد البعثة الأردنية البارالمبية إلى مدينة هانغتشو الصينية وذلك من أجل المشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ تشرين الأول(اكتوبر) الحالي.

وستشارك اللجنة البارالمبية الأردنية بوفد يتكون من ١٦ لاعب ولاعبة يُمثلون ٤ رياضات هي رفع الأثقال وكرة الهدف وألعاب القوى وكرة الطاولة.

وأشار ابراهيم الحليق، رئيس البعثة الأردنية المشاركة في آسياد هانغتشو، إلى أن منتخباتنا الوطنية ستباشر تدريباتها في مدينة هانغتشو بدءاً من يوم بعد غد الثلاثاء بعد أن تكون إدارة البعثة قد أنهت كافة الأمور اللوجستية المتعلقة بالمشاركة الأردنية ويكون اللاعبين واللاعبات حصلوا على الراحة اللازمة من جراء السفر الطويل.

ومن المقرر أن تشهد قرية الرياضيين - مقر اقامة البعثة الأردنية - يوم الأربعاء القادم رفع العلم الأردني تمهيداً لبدء مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة من الألعاب الآسيوية.

هذا وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل ١٧ ميدالية ملونة من بينها ٥ ذهبيات و٦ فضيات و٦ برونزيات.

وافتتح الأردن مشاركتها في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية عام ٢٠١٤ ونال خلالها ٥ ميداليات من بينها ٣ ذهبيات وبرونزيتين وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن ٩ ميداليات من بينها ذهبية واحدة و٤ ميداليات فضية و٤ ميداليات برونزية وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا عام ٢٠١٨ نالت البعثة الأردنية ٣ ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتين.

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