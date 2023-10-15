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اتحاد الإعلام الرياضي يطالب دولي الصحافة الرياضية بإدانة غطرسة الاحتلال

10/15/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح يدين ويستنكر العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، ويستهدف الأطفال والنساء والسكان الأبرياء العزل والصحفيين والرياضيين ويُحدث الدمار الشامل في البنية التحتيةـ

وأكد مجلس إدارة الاتحاد خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد، دعمه المطلق والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين وتأكيد ضرورة أن يضطلع الإعلام الرياضي العالمي والدولي بدوره لشجب وإدانة هذا الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض لها القطاع.

وثمن اتحاد الإعلام الرياضي عالياً المواقف الثابتة والراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدعم الموصول للقضية الفلسطينية وموقف جلالته الحازم تجاه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأهل في فلسطين وبخاصة في غزة.

وأبدى اتحاد الإعلام الرياضي الأردني، استنكاره للصمت العالمي عن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبا المجتمع الدولي بشكل عام والرياضي بشكل خاص، بالتدخل لإنقاذ أطفال ونساء غزة، معتبرا أن ما يجري في غزة من إرهاب صهيوني يستدعي تحرك المجتمع الدولي بجميع أطيافه لحماية الأشقاء في فلسطين من غطرسة آلة الاحتلال الإسرائيلي.

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